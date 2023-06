Matelica piange Sara Cingolani, morta ieri sera a soli 52 anni, dopo una lunga malattia. La donna era conosciutissima a Matelica, in tanti la ricordano sempre sorridente e dal carattere solare. Lascia il marito Andrea Tozzi, titolare di un’attività di vendita di materiali edili, i tre figli, due ragazze ed un ragazzo, il padre Nazzareno ex dipendente comunale oggi in pensione, la mamma Anna Maria, i fratelli Paola e Pietro.

La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato in viale Martiri della Libertà, i funerali si terranno domani (26 giugno) alle 16,30 nella chiesa di Regina Pacis.

(m. or.)