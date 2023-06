Fischio finale per i Campionati nazionali universitari di calcio: vince il Cus Lecce. Sono stati organizzati dal Cus Camerino e allo stadio Giovanni Paolo II di Matelica si sono giovate 11 partite. Il torneo, di calcio a 11, è partito il 20 giugno con i quarti. Ieri e finali. A spuntarla è stato il Cus Lecce, secondo posto per il Cus Cosenza e terzo posto per il Cus Brescia ad ex aequo con il Cus Parma. Presente in tribuna e poi in campo per le premiazioni, l’assessore allo Sport Graziano Falzetti. «Tre giorni di sfide e di emozioni che abbiamo seguito con grande passione – ha commentato Falzetti – siamo grati al Cus Camerino per aver scelto il nostro impianto sportivo come sede per il calcio, a conferma della grande qualità della struttura e della collaborazione che c’è da sempre tra comune di Matelica, Cus Camerino e Università di Camerino».