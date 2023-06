Hockey Mogliano promosso in A2

Festa allo stadio “Luigi Quarchioni” di Mogliano gremito dal pubblico delle grandi occasioni, si è disputato il torneo finale B del campionato nazionale di serie B maschile di hockey su prato, con i padroni di casa che hanno centrato la promozione in A2.

Per l’accesso alla serie superiore i padroni di casa hanno affrontato AZ T. Hockey Avezzano ed US Grantorto, vincitrice del Girone B. Nella prima partita HC Mogliano si impone su AZ T. Hockey con un netto 5 – 2 , con reti siglate da Meconi, Petrini, Simonetti, Meconi e Machelett per la squadra di casa. Nel match successivo, US Grantorto sbaraglia i marsicani con un perentorio 6 – 0. L’incontro decisivo per la promozione, come da previsioni della viglia, vede opposti i biancorossi di casa contro la quotata squadra patavina. La cornice di pubblico è incredibile, si accendono fumogeni bianchi e rossi, sventolano le bandiere, si alzano i cori dei tifosi che fanno sentire il loro sostegno ai ragazzi di casa. Finisce 2-1 HC Mogliano è in Serie A2.Tifosi, giocatori, dirigenti, staff sono in delirio. Abbracci e lacrime di gioia per un traguardo voluto e cercato con tenacia e determinazione e che, a guadare indietro, ha davvero dell’incredibile. Dopo la debacle della finale promozione stagione 2017/2018, il presidente Livio Seri dà l’avvio ad un’opera di profondo rinnovamento della squadra e della società. Vengono sciolti i rapporti di collaborazione con molti atleti di spicco ed inseriti in prima squadra giovanissimi delle categorie inferiori, che si affiancano ai veterani Cesetti, Natali Adriano e Natali Matteo.

Nel contempo viene modificato l’assetto societario, con l’azzeramento dei vecchi vertici e l’inserimento delle bandiere dell’hockey moglianese Adamo Ginobili, Michele Bonfigli e Luca Di Salvatore. Vengono così poste le fondamenta del successo odierno. Viene riorganizzata l’attività giovanile grazie al lavoro egregio di Ginobili. E soprattutto si decide di rinnovare il campo da gioco, smantellando il vecchio manto sintetico dei primi anni duemila. Il 2022 è l’anno della svolta, con il completamento del nuovo campo. Viene installato un manto di nuova generazione “water based senza intaso”, utilizzato nelle competizioni nazionali ed internazionali di massimo livello. Il progetto è stato cofinanziato con il bando “Sport e Periferie” ed ha visto la partecipazione della FIH e del Comune di Mogliano. Vengono ristrutturati gli spogliatoi con fondi comunali e regionali. Da ultimo la sistemazione dell’impianto di illuminazione realizzata con il supporto economico del Comune di Mogliano. Si effettua un vero e proprio restayling dell’impianto. Mogliano e l‘Amministrazione Comunale possono vantare su di una struttura tecnica di livello assoluto, indispensabile per dare lustro e continuità ad uno sport radicato nel paese da decenni. Il campo viene inaugurato il 6 novembre 2022 in occasione della Final Four di Coppa Italia femminile.

Alla premiazione finale, con i tifosi di casa in visibilio, sono intervenuti Fabio Romagnoli, Delegato provinciale Coni, che ha premiato la squadra di AZ T. Hockey, Fabio Luna,presidente regionale Coni, che ha premiato la squadra seconda classificata US Grantorto ed il Sindaco di Mogliano Cecilia Cesetti, che ha consegnato la Coppa alla squadra vincitrice del torneo nelle mani del capitano Sandro Cesetti. Grande soddisfazione anche per Michele Meconi, premiato come miglior realizzatore del Torneo e Mauricio Contessi, eletto miglior giocatore del Torneo. Nel corso della cerimonia finale, sono stati omaggiati dalla Società e dalla Squadra Sandro Cesetti, alla sua ultima partita con HC Mogliano e Luca Di Salvatore, tecnico dal 2018 al 2022. La rosa: Achilli Alessandro, Agiuoni Pietro, Braconi Carlo, Capozucca Tommaso, Cesetti Sandro, Contessi Mauricio, El Hadiri Outmane, El Hadiri Zakaryae, Machelett German, Marcattili Nicolò, Meconi Michele, Natali Adriano, Natali Matteo, Niang Ousseynou, Nunez Laya Franco, Petrini Federico, Raja Bilal Khurram, Shahzad Muhammad Ahmed, Simonetti Filippo.