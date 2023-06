Gabbanelli resta alla Med Store Tunit

Gabbanelli è una certezza, il libero prosegue con la Med Store Tunit. Il classe ’91, originario di Loreto, è uno dei senatori della squadra biancorossa, che con questa stagione 2023/2024 vestirà la maglia maceratese per il settimo anno consecutivo. Tra i migliori interpreti del ruolo nella Serie A3, Gabbanelli conosce benissimo l’ambiente visto che con la Med Store Tunit ha vissuto da protagonista la scalata fino alla Serie A ed è da anni un punto di riferimento della squadra.

Anche quest’anno potrai accogliere tante facce nuove, con l’aiuto degli altri giocatori rimasti a Macerata, “Si tratta di un bel roster, la squadra si è rinforzata con giocatori di grande qualità”, conferma Simone Gabbanelli, “A partire dai ragazzi confermati, come Sanfilippo e Lazzaretto, che anche loro ormai sono qui a Macerata da qualche anno, poi tanti nuovi che non vedo l’ora di conoscere sul campo da compagni di squadra dopo averli incontrati sempre da avversari. Intanto ci godiamo questi giorni di vacanza ma siamo tutti pronti a tornare ad allenarci, siamo sempre seguiti dal preparatore atletico Paolorosso e da coach Castellano”. Le novità hanno coinvolto appunto anche la panchina, con il coach Maurizio Castellano arrivato quest’estate carico di ambizioni, “Lo ricordo ancora come giocatore quando è stato a Loreto, poi abbiamo visto che anche da allenatore ha proseguito con successo. In particolare è stato nostro avversario a Fano nelle ultime due stagioni e ha fatto un bel lavoro, sono sicuro che farà bene anche qui a Macerata”.