Ribalta nazionale per la sestina finalista del premio letterario “Dolores Prato-Città di Treia” che sarà presentata ufficialmente mercoledì (21 giugno) alle 18,30 a Milano, nella libreria La scatola lilla di Cristina di Canio, in via privata della braida 5, insieme alla curatrice del premio Lucrezia Sarnari.

L’evento vedrà le sei autrici confrontarsi sui loro libri e presentarsi al pubblico in vista della finale in programma il 3 settembre a Treia. Ricordiamo che i libri finalisti sono attualmente in lettura da parte della giuria tecnica composta da Anna Bardazzi, Elena Frontaloni, Simonetta Sciandivasci, Marta Perego, Francesca Chiappa, Yari Selvetella, Marco Amerighi.

A contendersi la seconda edizione del premio saranno: “Più in fretta che ho potuto” di Rachele Faggiani – Schena Editore; “La figlia del ferro” di Paola Cereda – Giulio Perrone Editore; “I giudizi sospesi” di Silvia Dai Prà – Mondadori; “W Garibaldi” di Elena Martinelli – Tralerighe libri Editore; “Non è al momento raggiungibile” di Valentina Farinaccio – Mondadori; “Zùccaro e sale” di Ilaria Francesca Martino – Il Filo di Arianna. Tutti gli aggiornamenti sono sulla pagina Instagram “premio_dolores_prato”. Prenotazioni su Eventbrite oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected] .