Riaperta quasi sette anni dopo il terremoto la storica sede della destra tolentinate e maceratese in piazza della Libertà a Tolentino, intitolata a “Sergio Perugini”. Il taglio del nastro è stato effettuato dalla senatrice e coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Elena Leonardi accompagnata dal coordinatore provinciale Massimo Belvederesi e dai consiglieri regionali Carlo Ciccioli, Pierpaolo Borroni e Simone Livi.

«Gli onori di casa sono stati fatti dal coordinatore cittadino Gianni Barboni e dal capogruppo in consiglio comunale Francesco Pio Colosi alla presenza di un folto gruppo di iscritti e simpatizzanti. La riapertura della sede di Fratelli d’Italia, auspicata da tanti cittadini, avviene anche sulla scia del risultato delle recenti elezioni nazionali che hanno evidenziato non solo la crescita elettorale del partito, ma soprattutto la sua affermazione come forza politica più votata in città. Un risultato storico, impensabile sino a un passato recente, ma frutto del costante lavoro propositivo e d’ascolto sempre a contatto diretto con cittadine e cittadini effettuato sia dagli organi dirigenti e dalle tante e tanti militanti, una dimostrazione tangibile del radicamento di Fratelli d’Italia in città. Un risultato ottenuto da un gruppo unito e inclusivo che ha saputo crescere negli anni. A breve verranno resi noti gli orari di apertura della sezione».