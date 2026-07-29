Controlli della velocità in superstrada. La prefettura di Macerata ha pubblicato il calendario degli autovelox per il mese di agosto, sicuramente tra i più caldi non solo per le temperature ma anche per il traffico con esodo e controesodo per le vacanze estive.

Si tratta dei controlli delle postazioni fisse – di cui viene indicato quando sono attive – e di quelle delle varie polizie locali dei Comuni attraversati dalla superstrada. Controlli che avvengono tra una fascia oraria che varia, ma che comunque parte dalle 8 e si conclude alle 20.

Si parte sabato mattina con in strada la polizia locale di Camerino.