Grande successo venerdì sera per Pievetoridens, il festival del teatro magico e comico di Pieve Torina giunto alla sesta edizione. Sul palco in piazza Santa Maria Assunta il giovane artista piemontese Gabriele Rigo.

«Il gradimento del pubblico sottolinea la bontà delle scelte artistiche e, più in generale, delle proposte dell’estate pievetorinese – commenta il sindaco, Alessandro Gentilucci – abbiamo organizzato un programma articolato e ricco di eventi, dalla musica al teatro, dalle esperienze in natura allo sport e al benessere. In più offriamo al turista quelli che sono i nostri attrattori principali, il sentiero delle acque, il percorso Kneipp e la piscina benessere, un mix di esperienze che solo qui a Pieve Torina è possibile sperimentare. La sera – prosegue Gentilucci – per concludere in bellezza la giornata, si può scegliere tra tante proposte che coinvolgono sia adulti che bambini. Ma abbiamo pensato anche ai giovani e infatti, dopo venerdì, quando si chiuderà la rassegna di Pievetoridens a Pié Casavecchia con Nicola Virdis, sabato e domenica avremo due eventi dedicati ai giovani: il Venus Talent Show, concorso internazionale incentrato su moda, canto e danza in piazza Santa Maria Assunta, e poi un concerto alla piscina benessere della The Soon Band, un gruppo di ragazzi che ci condurrà in un viaggio musicale tra gli anni ’70 e i ’90. Il progetto Pieve Torina Destinazione Turistica – conclude il sindaco – prende sempre più corpo e proseguirà per tutto l’anno con altre iniziative e attrazioni».