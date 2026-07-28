di Gianluca Ginella

Mail a dipendenti della R-Store, azienda subentrata negli ultimi anni alla storica Med store di Piediripa di Macerata, in cui si avvisa che l’azienda «si vede costretta alla soppressione del suo posto di lavoro». In particolare, per Macerata, sono arrivate per chi lavora al reparto della logistica. Dopo aver ricevuto le mail alcuni dipendenti si sono rivolti ai sindacati Cisl e Cgil. La vicenda non riguarderebbe solo Macerata ma anche altre sedi dell’azienda in Italia.

Per quanto riguarda il nostro capoluogo si tratta, spiega il sindacalista Marco Squartini della Cisl «di 11-12 lavoratori. L’azienda nell’ambito di una riorganizzazione ha contattato i lavoratori avanzando una proposta di accordo con incentivo all’uscita, per non fare il licenziamento. Abbiamo interessato il nazionale perché la situazione non riguarda solo la sede di Piediripa. Al momento dopo questo primo contatto non siamo stati ricontattati dai lavoratori».

Né la Cisl né la Cgil, spiega Tiziana Montecchiari della Cgil: «Ci avevano contattati, avevamo spiegato il percorso da seguire, ma di fatto non abbiamo avuto un mandato. Ci parlavano di una problematica a livello nazionale, i sindacati a livello nazionale si sono attivati per un incontro con l’azienda, al momento non c’è stato».

Si tratta, per quanto si è appreso, del reparto della logistica. Lo storico negozio di Piediripa di Macerata che vende prodotti Apple, è stato creato dal sindaco Sandro Parcaroli (estraneo alla questione così come la Med Store avendo ceduto ormai da anni l’azienda). La famiglia Parcaroli rimaneva rappresentata in azienda da Stefano Parcaroli, che era amministratore e che da gennaio, si è appreso oggi, è uscito dalla società.

Tornando alla questione dei lavoratori della R-Store: «Abbiamo dato la nostra disponibilità ai lavoratori che ci hanno contattato – continua Marco Squartini –. La mail l’hanno ricevuta lo scorso 1 luglio, era stata preannunciata il 29 giugno. Le hanno ricevute le sole persone interessate e si dice che l’azienda si vede costretta, per Macerata, alla soppressione del “suo posto di lavoro e del reparto Logistica”. Poi viene fatta una offerta economica». Questo pomeriggio non è stato possibile rintracciare la responsabile delle risorse umane della R-Store.