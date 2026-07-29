L’ultima recita del “Trovatore”
nella serata dedicata ai sindaci

MACERATA - L'appuntamento allo Sferisterio è per venerdì sera. Da sabato poi partiranno in Sala Cesanelli alle 18,30 i concerti pomeridiani di alta formazione artistica firmati Abf Masterclass

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sferisterio macerata trovatore opera 2026 (49)

Il Trovatore

Dopo lo scorso weekend incentrato soprattutto sulla presenza della grande imprenditoria italiana e regionale in Sferisterio, al Macerata Opera Festival torna per la decima volta l’appuntamento dedicato a Territorio e comunità, con i sindaci e loro rappresentanti dei 55 Comuni della Provincia, oltre a personalità della politica e della cultura regionale. L’appuntamento è per il 31 luglio e corona la chiusura delle tre fortunate recite del Trovatore che, nonostante indisposizioni degli artisti titolari e minacce di maltempo, ha comunque tenuto bene al botteghino e ha entusiasmato pubblico e critica.

Sferisterio_Sindaci_FF-6

La serata dei sindaci dello scorso anno

Contrattempi che poi si sono rivelati opportunità e soprattutto una conferma del ruolo di Macerata Opera Festival come talent scout d’eccellenza per i giovani talenti, a partire dal Manrico del giovane cinese Haiyang Guo, che ha ricoperto il ruolo in ogni recita convincendo pubblico e critica, fino alle due grandi sorprese di questa produzione: l’Azucena di Sofija Petrovich ma soprattutto la Leonora di Martina Gresia, che sostituendo dopo la prima Marta Torbidoni a causa di una indisposizione, ha dimostrato voce e ottima preparazione raccogliendo grandi consensi, nonostante l’emozione del debutto all’aperto nell’arena dello Sferisterio; peraltro coll’esibizione della Gresia questo Trovatore è diventato davvero un poker di debutti con i quattro ruoli più importanti alla prima sfida o nel titolo o sul maestoso palco dello Sferisterio.

Il Trovatore essenziale di Negrin - Sferisterio

Dal sabato poi poi partiranno in Sala Cesanelli alle 18,30 i concerti pomeridiani di Abf Masterclass di Alta Formazione Artistica dedicate al canto lirico e alla musica da camera e il terzo weekend si chiuderà in realtà martedì 4 agosto a Monte San Giusto con il tradizionale gala lirico con Alessia Camarin, Haiyang Guo e Marco Filippo Romano.

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