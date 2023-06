Nasce una nuova associazione a Civitanova, si chiama Nova Polis, è guidata dall’avvocato Tiziano Luzi, ne fanno parte i consiglieri comunali Pierpaolo Turchi, Piero Croia, Nicolò Renzi, l’avvocato Gian Luigi Boschi, Vinicio Morgoni e Davide Cesarini.

La presentazione in sala del consiglio con un convegno dedicato al terzo Settore che ha visto al tavolo di confronto le tre facoltà di Giurisprudenza delle Marche: Macerata con il docente di diritto tributario Giuseppe Rivetti, insieme ai ricercatori Maurizio Petrocchi e Francesca Moroni. l’università di Camerino rappresentata con lo stesso Luzi e quella di Urbino con Giovanni Maria Nori. Era atteso anche il cardinale Edoardo Menichelli che però, impossibilitato a partecipare a causa di un impegno in Vaticano, ha inviato un messaggio, letto in aula dal presidente del consiglio comunale Fausto Troiani.

«A Nova Polis – ha detto Troiani – va riconosciuto il merito di aver unito, in nome della cultura, rappresentati del mondo politico, universitario, avvocati e vari professioni. Un’unione che rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per la città di Civitanova ed è testimonianza della vivacità culturale della nostra città».

«Nova Polis – ha detto il presidente Luzi – ha l’ambizione di avvicinare la città alle istituzioni attraverso la cultura. Riteniamo che la cultura non possa essere un fine, altrimenti diverrebbe elitaria e divisionale, ma vada considerata quale mezzo che in ultima analisi dà la misura della libertà di ciascuno di noi. Abbiamo scelto di iniziare il nostro percorso parlando di terzo settore perché rappresenta un pilastro della nostra società, che ha dimostrato tutta la sua importanza, anche durante la pandemia».