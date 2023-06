Una freccia mancina nell’arco di mister Mobili. Secondo colpo di mercato del Chiesanuova che ufficializza l’arrivo di Filippo Carnevali, esterno classe 1995.

Un giocatore duttile, a lungo ad inizio carriera è stato impiegato come terzino sinistro ma pian piano è avanzato come mezzala a centrocampo o più alto sulla fascia, mettendo in evidenza interessanti doti realizzative. Nell’ultima stagione ad esempio, con la maglia dei Portuali Ancona, in Promozione, ha segnato 6 gol. Non era in campo nell’indimenticabile spareggio 2022 al “Carotti”, all’epoca era ancora della Filottranese, squadra della sua città natale, dove ha disputato altri 4 campionati di Promozione. Da ragazzino ha anche giocato in serie D con la Jesina. Carnevali è il secondo rinforzo dopo Sbarbati e questo importante annuncio segue le conferme di Mongiello, Iommi, Morettini e Gioele Carnevali.