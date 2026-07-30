Dalle corsie di ospedale fino alla spiaggia. Ieri pomeriggio, sui campi dello chalet “La Bussola” di Civitanova, si è svolta la prima edizione del torneo di beach volley che vede sfidarsi sotto il sole gli operatori sanitari del reparto di Pneumologia e del distretto sanitario di Macerata.

Un’iniziativa nata spontaneamente, con lo spirito goliardico di una “sfida in famiglia”, ma che ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso.

L’iniziativa porta la firma di un infermiere della Pneumologia. L’obiettivo è di staccare la spina, fare rete e rafforzare i legami umani tra colleghi.

«Quotidianamente condividiamo responsabilità e impegno per la salute dei cittadini. Trovarci oggi su un campo da beach volley è un modo per fare squadra con il sorriso e conoscersi meglio anche fuori dalle mura ospedaliere» spiegano dai reparti coinvolti.