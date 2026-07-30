Dall’ospedale alla spiaggia:
medici e infermieri di Pneumologia
si sfidano a beach volley

CIVITANOVA - Il primo torneo con il distretto sanitario di Macerata. «Un modo per fare squadra con il sorriso e conoscersi meglio anche fuori dalle mura ospedaliere»

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Il torneo di beach volley

Dalle corsie di ospedale fino alla spiaggia. Ieri pomeriggio, sui campi dello chalet “La Bussola” di Civitanova, si è svolta la prima edizione del torneo di beach volley che vede sfidarsi sotto il sole gli operatori sanitari del reparto di Pneumologia e del distretto sanitario di Macerata.

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Un’iniziativa nata spontaneamente, con lo spirito goliardico di una “sfida in famiglia”, ma che ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso.

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L’iniziativa porta la firma di un infermiere della Pneumologia. L’obiettivo è di staccare la spina, fare rete e rafforzare i legami umani tra colleghi.

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«Quotidianamente condividiamo responsabilità e impegno per la salute dei cittadini. Trovarci oggi su un campo da beach volley è un modo per fare squadra con il sorriso e conoscersi meglio anche fuori dalle mura ospedaliere» spiegano dai reparti coinvolti.

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