Svelata la sestina finalista del premio letterario “Dolores Prato – Città di Treia” (secondo il regolamento sarebbero dovuti essere 5 i romanzi in finale, ma visto un pari merito i titoli in finale saranno 6). Le scrittrici finaliste sono state decretate dalla giuria popolare che, per ogni romanzo, ha compilato una scheda di valutazione assegnando dei punteggi. A contendersi la seconda edizione del premio saranno: “Più in fretta che ho potuto” di Rachele Faggiani – Schena Editore; “La figlia del ferro” di Paola Cereda – Giulio Perrone Editore; “I giudizi sospesi” di Silvia Dai Prà – Mondadori; “W Garibaldi” di Elena Martinelli – Tralerighe libri Editore; “Non è al momento raggiungibile” di Valentina Farinaccio – Mondadori; “Zùccaro e sale” di Ilaria Francesca Martino – Il Filo di Arianna.

Raccogliendo l’eredità dell’autrice, la Città di Treia, insieme alla curatrice del premio Lucrezia Sarnari, lo scorso anno in occasione del 130anno dalla nascita, ha istituito il Premio letterario Dolores Prato, rivolto esclusivamente alle scrittrici e con la volontà di valorizzare la scrittura femminile e realizzare una rete tra professionisti del libro, editori e lettori. I romanzi in concorso quest’anno sono stati 48. La giuria popolare in questi mesi ha svolto un accurato e lungo lavoro leggendo tutte le opere e compilando le schede che hanno portato alle sei finaliste.

Ora i romanzi in finale saranno consegnati nelle mani della giuria di qualità, composta da giornalisti e scrittori: Marco Amerighi, Anna Bardazzi, Marta Perego, Simonetta Sciandivasci, Elena Frontaloni, Yari Selvetella, Francesca Chiappa. Il 21 giugno a Milano nella libreria “La Scatola Lilla” di Cristina Di Canio insieme a Lucrezia Sarnari si svolgerà la presentazione dei libri finalisti che saranno premiati il 3 settembre a Treia. Tutti gli aggiornamenti sono sulla pagina Instagram “premio_dolores_prato”.