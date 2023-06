Garantire il trasporto estivo verso il mare per tutti i treiesi, appello dell’opposizione a tener fede alla mozione votata in Consiglio comunale. I consiglieri di Prima Treia, Vittorio Sampaolo, Andrea Mozzoni e Gianluca Gagliardini lanciano l’appello dopo che nel 2022 l’iniziativa non era rientrata tra le attività del Comune.

«La nostra mozione è stata votata all’unanimità – ricordano i consiglieri d’opposizione – e impegna l’amministrazione ad attivarsi per partecipare all’iniziativa bus mare Treia-Porto Recanati di Contram, o comunque di valutare e aderire, nel caso fossero presenti ed economicamente vantaggiose, a ulteriori iniziative per il trasporto dei pendolari di Treia verso la costa adriatica per i mesi estivi». Un’occasione alla quale lo scorso anno «si sopperì “in corsa” grazie alla disponibilità di Contram di attivare una fermata a chiamata nella frazione di Passo di Treia verso Porto Recanati: «L’auspicio è che non si ricrei quest’anno la stessa situazione e si possano dare ai treiesi informazioni certe con largo anticipo – aggiungono i tre consiglieri comunali – così da venire incontro alle esigenze dei giovani e di quanti non posso usufruire di un trasporto privato». Altro fronte e «altra mancanza da parte della Giunta Capponi. Vogliamo ringraziare l’oratorio di Chiesanuova e la Uisp per l’organizzazione del Centro estivo – sottolineano i consiglieri -, ma a mancare è ancora una volta l’amministrazione comunale che ha pensato bene di lasciare a piedi i bambini provenienti dalle altre zone della città. Un aspetto sul quale va posto rimedio trovando una soluzione con le famiglie per garantire a tutti la partecipazione alle sempre pregevoli attività poste in essere».