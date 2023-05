Ginnastica Civitanova sugli scudi

RITMICA - Le ragazze protagoniste nelle prove regionali del campionato di Serie D Lb Fgi

Il 23 aprile a Castelferretti si è tenuta la prima prova regionale del campionato di serie D Lb Fgi ginnastica ritmica; anche questa volta, come nelle precedenti occasioni, la società Ginnastica Civitanova si è distinta nelle categorie alle quali ha partecipato, ottenendo dei risultati più che lusinghieri.

Nella categoria “Squadra open” la società ha ottenuto il primo posto grazie a Nausica Paolucci, Elisa Tramannoni, Giulia Boracci e Martina Angelelli e il nono posto con le allieve Chiara Perroni, Sara Di Giacomi e Arina Shymchonak.

Il 29 aprile a Cuccurano ha avuto luogo la seconda prova regionale del campionato e come la settimana precedente le ragazze civitanovesi si sono messe in luce: nella categoria “Squadra open” ancora una volta Nausica Paolucci, Giulia Boracci, Elisa Tramannoni e Martina Angelelli si sono classificate al primo posto, mentre Chiara Perrone, Sara Di Giacomi e Arina Shymchonak Arina hanno migliorato la precedente posizione ottenendo un brillante quinto posto.

I tecnici, Anna Chebanova (tecnico regionale), Sara Piampiani (tecnico societario e giudice Fgi), Alessia Grassetti (atleta e tecnico societario per le atlete più piccole), sono entusiaste dei risultati ottenuti e le enormi soddisfazioni che stanno ottenendo sono per loro uno stimolo ulteriore a continuare lungo il percorso intrapreso, oltre a fornire le giuste motivazioni per intensificare gli allenamenti.