Francesca Cosi saluta la Cbf Balducci

VOLLEY - Dopo due stagioni si dividono le strade, il grazie della società alla centrale bolognese

È il momento dei saluti tra la Cbf Balducci Hr e la centrale Francesca Cosi. Dopo due stagioni in arancionero ricche di grandi soddisfazioni come la promozione in Serie A1 ottenuta nel 2022 e lo storico esordio nel massimo campionato nell’annata appena conclusa, traguardi raggiunti grazie anche al suo fondamentale apporto, si dividono le strade tra il club maceratese e l’atleta classe 2000. «La centrale bolognese prenderà infatti una direzione differente per il proseguo della sua carriera – si legge in una nota del club – . A Francesca Cosi va un grande ringraziamento per la professionalità, la costanza nell’impegno e la correttezza sempre dimostrati con la maglia della Cbf Balducci Hr: a lei anche un enorme in bocca al lupo per le future avventure che intraprenderà nel mondo del volley».