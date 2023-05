SERIE B - La squadra di Breda subisce l'avversario solo all'inizio, poi esce alla distanza e nella ripresa assesta il micidiale uno-due con Mendes, il migliore, e Marsura. I toscani accorciano nel finale, ma Leali non corre mai grossi pericoli. Il Picchio sale a quota 46 e nelle tre restanti partite (Genoa, Cosenza, Reggina) punterà a quello che era l'obiettivo di inizio stagione

di Andrea Ferretti

L’Ascoli batte il Pisa, sale a quota 46 dove aggancia i toscani. Zona playoff a 270 minuti dalla fine della regular season, considerando anche che la Reggina rischia una ulteriore penalizzazione. Al “Del Duca” la quartultima giornata di B si gioca in un primo maggio che sembra il primo novembre. Pioggia e freddo non frenano però la voglia dell’Ascoli di regalarsi un successo voluto e ottenuto anche dagli oltre 7.500 tifosi presenti sugli spalti, senza contare le altre migliaia inchiodati davanti alla tv.

LE PREMESSE – Al 3-4-2-1 di D’Angelo, Breda oppone il solito 4-3-1-2 dove ritrovano una maglia da titolare Forte, dopo la squalifica, che affianca capitan Dionisi in prima linea, e Mendes che torna ad agire alle spalle delle punte. In difesa ci sono le conferme di Giordano a sinistra e Adjapong sulla corsia di destra, preferito a Donati. Restano fuori Falzerano, Sidibe e i due infortunati Ciciretti e Tavcar. Nel settore ospiti i 379 tifosi nerazzurri giunti dalla Toscana, anche approfittando anche della giornata festiva, ma sfidando freddo e pioggia.

IL PRIMO TEMPO – Il Pisa parte meglio dell’Ascoli. Prende palla, la tiene la fa girare. I bianconeri attendono l’occasione per ripartire. Ci riesce dopo 6 minuti ma sul traversone rasoterra Mendes in scivolata è in ritardo. Il terreno di gioco, in ottime condizioni, ma scivoloso per la pioggia abbondante e continua, non facilita il compito a nessuno. Primo brivido al 16′: angolo di Dionisi, Botteghin salta più in alto di tutti e la palla si perde sul fondo di un niente dal palo. All 15,20 vengono accesi i riflettori: probabilmente è la prima volta che ciò accade l’1 maggio al “Del Duca”. Al 30′ fiammata del Pisa che va alla conclusione con il diagonale mancino di Beruatto deviato respinto coi pugni da Leali. Al 37′ il fendente di sinistro di Morutan dal limite è potente ma impreciso. Sul rovesciamento di fronte, Forte non aggancia lo spiovente che avrebbe potuto far male ai nerazzurri. Che dopo meno di un minuto si salvano in angolo con la deviazione di Nicolas sulla girata di testa di Dionisi. La partita è avvincente. Anche sugli spalti, dove le due tifoserie si lanciano cori scaldando il pomeriggio Dopo un inizio un pò stentato, ora è decisamente più Ascoli che Pisa con gli ospiti schiacciati all’indietro. Due i minuti di recupero, poi il riposo.

IL SECONDO TEMPO – I ventidue tornano in campo, sempre sotto la pioggia ma con nuove maglie asciutte. Atteggiamento più guardingo su entrambi i fronti rispetto ai primi quarantacinque minuti. Il Pisa applica il fallo sistematico per frenare le avanzate della squadra di Breda. Settimo minuto e mezzo, Ascoli in vantaggio. Calcio piazzato da sinistra di Caligara. Palla in area bassa e potente, la deviazione è dell’attaccante portoghese. Palla all’angolino, Nicolas è battuto: 1-0. Per Mendes è il quarto centro dopo quelli contro Brescia, Cagliari e Modena. Al 13′ dentro Gondo per Dionisi che non fa salti di gioia. Al 19’altro cambio in attacco (Marsura per Forte) e Giovane per Buchel, ammonito nel primo tempo. Subito la risposta del Pisa con Esteves e Gliozzi per Beruatto e Calabresi. Il Pisa spinge, l’Ascoli riparte. E quando lo fa, finisce per far male. Come al 28′ quando Gondo riceve in area, si scrolla u avversario di dosso e calcia, la palla deviata da Barba arriva a Marsura che di destro mette alle spalle di Nicolas: 2-0. D’Angelo getta nella mischia Masucci e M. Tramoni. Al 35′ forze fresche anche per l’Ascoli con Breda che si tutela: fuori Caligara e Mendes, dentro Proia e Eramo. Per quest’ultimo è la gara numero 350 in B. Al 37′ accorcia il Pisa con il neo entrato Masucci con una girata acrobatica, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva. Il Pisa si getta in avanti, l’Ascoli si difende senza affanni. I minuti di recupero sono sei, durante i quali l’arbitro mostra un esageratamente severo giallo ciascuno a Botteghin (salterà il Genoa) e Collocolo. Poi finisce pure il recupero e scoppia la festa: in campo e sugli spalti.

Il tabellino:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel (19’st Giovane), Caligara (35’st Eramo); Mendes (35’st Proia); Forte (19’st Marsura), Dionisi (13’st Gondo). A disp.: Guarna, Quaranta, Bellusci, Falasco, Donati, Gnahorè, Lungoyi. All.: Breda

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Hermannsson, Rus, Barba; Calabresi (21’st Gliozzi), Mastinu, Marin (41’st L. Tramoni), Beruatto (21’st Esteves); Morutan, M. Tramoni (33’st Masucci); Moreo. A disp.: Livieri, Vukovic, Sussi, Trdan, Tourè, Zuelli. All.: D’Angelo

TERNA ARBITRALE: Abisso di Palermo (assistenti Affatato di Verbano-Cusio-Ossola e Marchi di Bologna, quarto ufficiale Petrella di Viterbo, Var Nasca di Bari, Avar Meraviglia di Pistoia)

RETI: 8’st Mendes (A), 28’st Marsura (A), 37’st Masucci (P)

NOTE: spettatori 7.554, incasso 58.964 euro (paganti 3.584 di cui 379 ospiti, euro 27.198; abbonati 3.970, rateo euro 31.766). Ammoniti: Beruatto (P), Buchel (A), Marin (P), M. Tramoni (P), Botteghin (A), Collocolo (A). Angoli 9-1 per l’Ascoli. Recupero 2’+7′