SERIE D - L'attaccante trascina i cremisi, capaci di imporsi al Riviera delle Palme contro il Porto D'Ascoli (1-2 il finale). A 90 minuti dal termine del campionato gli uomini di Zannini sono ancora ultimi in classifica ma continuano a sperare nell'aggancio ai playout

Il Tolentino è ancora vivo. Ancora ultimi in classifica, i cremisi espugnano 2 a 1 il Riviera delle Palme di San Benedetto contro il Porto d’Ascoli trascinati dalla doppietta su punizione di bomber Vitiello e domenica prossima, nell’ultima giornata, cercheranno di agguantare l’ultimo posto per disputare i playout.

La squadra di Zannini attualmente chiude la graduatoria con 28 punti, gli stessi del Montegiorgio oggi caduto a Vastogirardi (nel prossimo turno al Tamburrini avrà di fronte la seconda forza del torneo, la Vigor Senigallia, impegnata nella lotta per la promozione contro il Pineto). Tre lunghezze avanti ci sono sia Termoli (domenica di scena in trasferta contro il Nuova Florida) che Notaresco (domenica riceve in casa il Fano), protagoniste dello 0-0 nello scontro diretto. Nel prossimo weekend il Tolentino ospiterà al Della Vittoria il Roma City. Per sperare negli spareggi dovrà per forza di cosa vincere e sperare nelle sconfitte delle altre concorrenti.

La cronaca. Il primo squillo del match è del locale Rossi, che dalla distanza calcia centrale, respinge Gagliardini. Sul fronte opposto, alla prima occasione, il Tolentino passa in vantaggio all’11’ grazie alla pennellata su punizione di Vitiello. L’attaccante ci prova rasoterra al quarto d’ora, palla fuori e sotto lo sguardo di Testa. Al 22′, sempre Vitiello, entra in area avversaria, salta un uomo e cade a terra, l’arbitro lo ammonisce per simulazione. Dieci minuti più tardi il pareggio del Porto d’Ascoli: Napolano trova il pertugio per servire Clerici che lasciato solo in area si gira e trafigge Gagliardini. Gli ospiti di Zannini si riaffacciano in avanti al 44′: punizione dalla destra di Tizi, Nagy si ritrova il pallone sui piedi ma scoordinato spara alto.

L’avvio di ripresa è favorevole al Porto d’Ascoli e la prima chances capita di nuovo a Rossi, al 3′, ma Gagliardini chiude lo specchio sul rigore in movimento. Il numero uno cremisi si esalta anche al 6′, sul tiro dalla distanza di Evangelisti, deviato in angolo. Al 18′ Gagliardini salva con un miracolo il colpo di testa di un avversario, pescato però in posizione di fuorigioco. Poi è il Tolentino a premere sull’acceleratore. Il neoentrato Nacciarriti incorna il traversone di Papaserio, out di poco. I cremisi di Zannini mettono di nuovo la freccia al 32′ trascinati dal solito Vitiello, che ancora su punizione stavolta supera sul proprio palo Finori (subentrato a Testa). Al 39′ ennesima prodezza di Gagliardini, che compie un super intervento sul colpo di testa ravvicinato di Napolano. Due minuti più tardi, il portiere nega il gol anche a Spagna. Infuocato il finale dopo il triplice fischio, a farne le spese il cremisi Lattanzi, espulso e quindi indisponibile domenica prossima contro il Roma City.

Il tabellino:

PORTO D’ASCOLI: Testa (1′ s.t. Finori), Petrini, Pasqualini (16′ s.t. Battista), Sensi, Rossi (35′ s.t. Buonavoglia), Napolano, Zoboletti, Evangelisti, Rovinelli (1′ s.t. Passalacqua), Clerici (28′ s.t. D’Alessandro), Spagna. A disp.: Verdesi, Curzi, Cudini, Sowe. All.: Ciampelli.

TOLENTINO: Gagliardini, Lattanzi, Massarotti, Gori, Stefoni, Nagy, Tizi (26′ s.t. Bruffa), Marcelli (40′ s.t. Giuli), Moscati (8′ s.t. Nacciarriti), Papaserio, Vitiello. A disp.: Giorgi, Di Biagio, Ciottilli, Blanco, Piermartini, Corrado. All.: Zannini.

TERNA ARBITRALE: Giannì di Reggio Emilia (Passeri di Roma 1 – Agostino di Roma 1).

RETI: 11′ p.t. Vitiello, 32 p.t. Clerici, 32′ s.t. Vitiello.

NOTE: ammoniti: Rovinelli, Vitiello, Marcelli. Espulso: Lattanzi a fine partita. Recupero: 10′ (5’+5′).