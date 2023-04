MOTORI - Nel tardo pomeriggio si è completato il programma di prove ufficiali della cronoscalata Sarnano-Sassotetto. Il pilota locale migliore del terzo raggruppamento. Diversi protagonisti hanno rinunciato a partire a causa del maltempo. Domani mattina chiusura del percorso alle 8 e via alla gara alle 9

Nel tardo pomeriggio si è completato il programma di prove ufficiali delle auto storiche della cronoscalata Sarnano-Sassotetto/Trofeo Storico Scarfiotti. I 62 piloti partenti hanno incontrato non poche difficoltà con la leggera pioggia ma soprattutto con la nebbia che ha impedito un regolare svolgimento di messa a punto per la gara di domani. Il programma, che aveva trovato difficoltà con il maltempo anche per le precedenti prove delle auto moderne, ha fatto decidere diversi protagonisti alla rinuncia a partire.

Ha prevalso, nella graduatoria cronometrica, il sarnanese Marco Gentili (Fiat X1/9 di terzo raggruppamento) che ha messo a frutto la profonda conoscenza degli impegnativi e oggi particolarmente insidiosi 9977 metri del percorso da località Brilli fino a Fonte Lardina. Gli altri, soprattutto i piloti delle vetture più performanti non hanno certo rischiato di rovinare il fine settimana. La seconda prestazione è stata quella del fiorentino Tiberio Nocentini (Chevron B19) migliore del primo rggruppamento. A seguire il dominatore delle ultime quattro edizioni, Stefano Peroni da Sesto Fiorentino, con la Monoposto Martini Mk32-Bmw, davanti al pesarese Alessandro Rinolfi su Morris Mini Cooper San Sesto e migliore del quarto raggruppamento è risultato il fermano Massimiliano Vitali (Volkswagen Golf) e parla marchigiano anche il miglior crono del secondo raggruppamento, quello dell’altro fermano Mario Straffi (Fiat 128). Tra coloro che hanno puntato direttamente sulla gara di domani Mario Massaglia (Osella Pa9/90), Alessandro Trentini (Lucchini SN87), Antonio Lavieri (Martini Mk32-Bmw) e Giuliano Peroni (Osella Pa8/9).

Domani mattina chiusura del percorso alle 8 e via alla gara alle 9, con la direzione di Fabrizio Bernetti. Alla regia organizzativa l’Automobile Club Macerata, l’ASD AC Macerata, il Comune di Sarnano, con il supporto della Provincia di Macerata, la Regione Marche, la Comunanza Agraria Piobbico-Sarnano, la Comunità Montana Monti Azzurri, l’Associazione Terra Piloti e Motori e l’Ambalt di Macerata.