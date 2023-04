CALCIO - Dal primo al 31 maggio sarà possibile iscrivere gratuitamente i piccoli che non siano già tesserati con altri club

Con il passaggio al mese che anticipa le vacanze e l’inizio dell’estate, la Maceratese propone una bella iniziativa per i piccoli della città. Dal primo al 31 maggio infatti sarà possibile iscrivere gratuitamente bambini dai 5 agli 8 anni d’età. Il modo più conveniente e comodo per affacciarsi al mondo Rata.

Il responsabile della Scuola Calcio biancorossa Alessandro Porro fornisce ulteriori dettagli: «Abbiamo un nome che deve essere di riferimento e questa iniziativa consentirà di far venire qui per un mese e gratis chi non è già tesserato con altri club. Il bambino potrà divertirsi, fare amicizie, scoprire se il calcio può diventare il suo sport e i genitori potranno conoscere il nostro modo di operare».

L’idea giunge al termine di una stagione significativa per il vivaio della Maceratese. «Vero. Considerando i programmi iniziali e il fatto di avere a disposizione solo il nuovo campo a Villa Potenza, direi che abbiamo fatto un lavoro attento e riuscito. Anche i numeri sono cresciuti, grazie alla continuità che sta dando il presidente Crocioni e che rassicura le famiglie pure di comuni limitrofi».

La Maceratese ha visto il 2006 Pierluigi e il 2008 Ciappelloni convocati nella Nazionale Lnd. Ci sono futuri Federico e Jacopo in arrivo? «È presto per dirlo, ma ammetto che ci sono contatti continui con società anche professionistiche che ci chiedono giocatori. Ovvio che trattandosi di ragazzi sotto i 13 anni di età dobbiamo tutelarli, non possiamo creare illusioni che poi rischiano di allontanarli dal calcio. Normalmente intavoliamo con i club interessanti un percorso di comune accordo che sarà mirato allo sviluppo del ragazzo».

Dunque un presente brillante e un futuro che può essere ancor migliore dato che a breve finiranno i lavori allo Stadio della Vittoria? «Sì. Avere una seconda struttura col sintetico di ultima generazione ci permetterà di svolgere allenamenti più approfonditi e nuove ricerche, potenziando attività mirate e il coordinamento motorio. I bambini ne trarranno beneficio, così come ne trarranno dai tornei che tra poche settimane andremo a fare misurandosi sia con società dilettantistiche che professionistiche. Sarà un modo per completare la loro formazione».