IL FISCHIETTO di Macerata designato per il match in programma alle 20,45, è la nona presenza stagionale nel massimo campionato

Seconda designazione consecutiva in Serie A per Juan Luca Sacchi. Dopo il match di domenica scorsa, Monza-Fiorentina al Brianteo, il direttore di gara della sezione di Macerata arbitrerà l’incontro fra Torino e Atalanta, in programma sabato alle 20,45 all’Olimpico Grande Torino. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Carbone e Giallatini e il quarto uomo Maggioni. Al Var Banti e Marini. Per l’arbitro di Macerata sarà la nona partita stagionale in Serie A, la 40esima della sua carriera.

Per la seconda volta in stagione Sacchi dirigerà le due squadre, entrambe vittoriose nell’ultimo precedente. Se a Lecce il 12 marzo scorso i granata vinsero 0-2, i bergamaschi il 5 settembre 2022 presero addirittura la vetta solitaria a Monza (grazie alle reti di Hojlund e autorete di Marlon su tiro di Lookman). Complessivamente, il fischietto di Macerata dirigerà per la quarta volta il Torino (due vittorie e una sconfitta nei precedenti).