VOLLEY - Al palazzetto di Macerata, i ragazzi di Gianni Rosichini e Alessandro Paparoni hanno battuto 3-0 i pari età della Novavolley Loreto con i parziali di 25-13, 25-17 e 25-16

Giù il cappello per i giovani talenti della Lube. Dopo il titolo regionale Under 15, l’Academy biancorossa festeggia anche l’affermazione della sua squadra Under 19 nella finalissima marchigiana di categoria. Domenica scorsa, al palazzetto di Macerata, i ragazzi di Gianni Rosichini e Alessandro Paparoni hanno battuto 3-0 i pari età della Novavolley Loreto con i parziali di 25-13, 25-17 e 25-16. Le due rivali, al momento della premiazione, sono state celebrate da nomi di spicco come il presidente Fipav Marche Fabio Franchini, la consigliera nazionale Letizia Genovese e il consigliere territoriale Carlo Muzi. Per raggiungere la resa dei conti entrambe le selezioni giovanili avevano già dimostrato tutto il proprio talento in semifinale imponendosi con il massimo scarto, rispettivamente, contro la Pallavolo Sabini e la Videx Santoni.

I campioni regionali Under 19: Leonardo Alessi, Ionut Ambrose, Gianluca Cremoni, Diego Dolcini, Francesco Giacomini, Andrea Giani, Matteo Iurisci, Filippo Melonari, Michele Menchi, Francesco Paragallo Bonanni, Gaetano Penna, Gabriele Spina, Francesco Stella e Massimiliano Tonti.

«Sono giornate di felicità in casa Lube- racconta Giampiero Freddi, responsabile Academy Volley Lube -. Ovviamente i riflettori sono puntati sulla grande impresa della prima squadra che ha raggiunto la sua sesta finale Scudetto consecutiva, ma anche il settore giovanile biancorosso sta facendo la sua parte. Dopo il titolo regionale della Under 15, stiamo festeggiando quello della Under 19 e, soprattutto, il modo in cui è stato centrato, con un percorso netto e una squadra che non ha mai abbassato il livello contro i pari età marchigiani. Ora puntiamo a buoni piazzamenti nelle rassegne nazionali e levarci altri sfizi nei tornei regionali che vedono impegnati i team delle altre categorie».