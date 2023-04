Cbf Balducci, ai saluti anche Polina Malik

VOLLEY - Si separano le strade dell’opposta classe 1998 e del club arancionero

È il momento dei saluti tra la Cbf Balducci HR Macerata e Polina Malik. Si separano infatti le strade dell’opposta classe 1998 e del club arancionero, dopo due stagioni ricche di grandi soddisfazioni e di momenti intensi, come la promozione in Serie A1 ottenuta nel 2022 con l’israeliana assoluta protagonista in campo e l’esordio nel massimo campionato italiano. «La Cbf Balducci Macerata intende ringraziare Polina Malik per impegno, costanza, professionalità e grinta dimostrati in ogni occasione e per aver contribuito in maniera decisiva a scrivere una pagina importantissima della storia del Club arancionero – scrive la società -. A lei va un grande in bocca al lupo per le future avventure della sua carriera».