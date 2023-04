SERIE D - A 180 minuti dal termine del campionato i ragazzi di Zannini restano ultimi ma in corsa per agguantare i playout. Il vantaggio locale firmato da Gori nel primo tempo, nella ripresa il raddoppio del difensore: su punizione vede il portiere ospite fuori dai pali e lo infila da oltre 50 metri. Gli ospiti sfruttano la superiorità numerica (espulso Rozzi per doppio giallo) e nel finale accorciano con Tortolano su rigore

Il Tolentino non molla. I cremisi battono il Trastevere 2 a 1 al Della Vittoria e continuano a lottare per agguantare i playout. Gli uomini di mister Zannini restano ultimi, a meno 3 dal Montegiorgio, meno 5 da Notaresco e Termoli, meno 8 dalla Vastese: numeri che a 180 minuti dal termine del campionato non condannano Tizi e compagni, chiamati ad un’impresa nelle due partite e a sperare in una serie di risultati favorevoli dagli altri campi.

A decidere il confronto odierno (che ha visto i capitolini, terza forza del campionato, menare le danze per larga parte del confronto), il tap in di Gori su assist di Pallecchi al 13esimo del primo tempo e la prodezza di Nagy al 19esimo della ripresa, autore di un gol da cineteca: il difensore vede il portiere ospite fuori dai pali e calcia in porta la punizione dalla propria metà campo, con il pallone che finisce la sua corsa nel sacco. Nel finale, un legno a testa (Pallecchi per i padroni di casa e Alonzi per i laziali) e dopo il doppio giallo rimediato da Rozzi al 75esimo è Tortolano a trasformare un discusso rigore che riapre la partita a meno otto dal 90esimo. I locali tengono duro (sette i minuti di recupero) e vincono così la loro seconda gara interna stagionale.