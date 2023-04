PLAYOFF - Di nuovo spalle al muro, di nuovo a caccia di una rimonta da campioni d’Italia. I biancorossi domani alle 18 di scena all'Allianz Cloud per cercare di pareggiare la serie che vede avanti i lombardi 2 a 1. Ivan Zaytsev: «Dobbiamo interpretare la partita nel migliore dei modi dal punto di vista mentale. Sarà battaglia vera»

Di nuovo spalle al muro, di nuovo a caccia di una rimonta da campioni d’Italia. La Lube si prepara a una battaglia sportiva con poco margine di errore nel quarto atto della semifinale Scudetto. Appuntamento a domani, sabato 22 aprile, alle 18.

Gli uomini di Chicco Blengini scenderanno in campo all’Allianz Cloud per cercare di ribaltare il fattore campo contro i padroni di casa dell’Allianz Milano, passati in vantaggio nella serie dopo i successi nel secondo e terzo round. Capitan Luciano De Cecco e compagni hanno il compito di violare l’impianto ambrosiano (con qualsiasi risultato), come già accaduto in regular season, per allungare la serie e riportare gli uomini di Roberto Piazza all’Eurosuole Forum, dove martedì 25 aprile andrebbe in scena l’eventuale bella. Serve l’impresa e non è cosa da poco dopo la prova casalinga sotto tono di mercoledì scorso, ma la Lube ha nelle sue corde la capacità di risalire e ha dimostrato più volte di non darsi per vinta nelle sfide importanti.

A partire dalle Marche in pullman una quarantina di tifosi (alle 10 da Macerata, parcheggio superiore Oasi, e alle 10.30 da Civitanova, parcheggio Eurosuole Forum). Inoltre, con i mezzi propri interverranno altri venti tifosi locali.

All’Eurosuole Forum la formazione di Roberto Piazza è scesa in campo con Porro al palleggio in diagonale con l’opposto Patry, Ishikawa e Mergarejo laterali, Loser e Piano laterali, Pesaresi libero. Durante il match c’è stato spazio per Fusaro e Vitelli.

«Dobbiamo interpretare gara 4 nel migliore dei modi dal punto di vista mentale perché Milano è in vantaggio e farà di tutto per chiudere la serie davanti al proprio pubblico – dice il biancorosso Ivan Zaytsev -. Non vogliamo uscire in anticipo dalla corsa Scudetto, soprattutto dopo un terzo round in cui praticamente non siamo scesi in campo. Abbiamo tanta voglia di riscatto, all’Allianz Cloud sarà battaglia vera».

«Sabato sarà difficile, dovremo pensare a ogni punto e non a chiudere la contesa velocemente – dichiara Agustin Loser, dell’Allianz Milano -. Dobbiamo avere ben chiaro che sarà una partita molto lunga, loro sono bravissimi, ma se noi manterremo questo livello di gioco avremo la possibilità concreta di chiudere la serie in gara 4».

Gli arbitri del match saranno Mauro Goitre (Torino) e Rossella Piana (Modena).