MACERATA - La settimana prossima si riunirà la commissione per la valutazione dell'offerta presentata, il contratto avrà validità di due anni, con proroga possibile per un anno

Una sola domanda di partecipazione al bando di gara del Comune di Macerata per la gestione del canile di contrada Acquesalate. Domanda non ancora valutata dalla commissione esaminatrice, guidata dal dirigente dei Servizi tecnici Tristano Luchetti, che si riunirà la settimana prossima per discutere la questione e affidare o meno la gestione del canile all’unica società partecipante. Stante il prologo, fatto di ricorsi al Tar, decine di migliaia di euro spesi per i vari contenziosi legali, le conferenze stampa e le polemiche sollevate ripetutamente anche in Consiglio comunale, sembrava che la partita del canile municipale potesse vedere una pluralità di giocatori in campo ma così non è stato. Appunto la settimana prossima si vedrà chi ha presentato l’unica offerta sulla piattaforma Mepa e se tale offerta sarà reputata idonea e dunque accolta dalla commissione esaminatrice.

Stando al bando pubblicato dal Comune «l’affidatario – aveva sottolineato l’amministrazione – dovrà occuparsi della custodia dei cani, provvedere ai fabbisogni essenziali e implementare misure specifiche mirate al miglioramento del benessere degli animali ospitati. Considerando che il fenomeno del randagismo nella città di Macerata è molto limitato ed è necessario garantire uno standard ottimale di cura individuale, si è deciso di limitare il numero di posti a 80 unità. L’affidatario dovrà inoltre impegnarsi a promuovere in modo efficace, anche attraverso i canali web, le adozioni dei cani e a promuovere azioni di sensibilizzazione organizzate anche in compartecipazione con l’Ufficio Ambiente e Tutela del Benessere Animale del Comune».. La durata del contratto è fissata in 24 mesi decorrenti dalla stipula e lo stesso è prorogabile per un anno.

(L. Pat.)