MACERATA - La cooperativa sociale smentisce l'assessora: «Ci chiediamo come si possano utilizzare immagini di locali abbandonati da anni a causa del terremoto, per insultare, in modo così sconsiderato, l’operato svolto con passione e professionalità da dipendenti che, proprio in questi giorni stanno anche vivendo il dramma di aver perso il posto di lavoro»

di Luca Patrassi

Diventa sempre più caldo il fronte del canile municipale di contrade Acquesalate. Le dichiarazioni dell’assessora comunale al benessere animale Laura Laviano stanno suscitando un mare di polemiche. Prima c’è stato l’intervento della consigliera comunale dem Ninfa Contigiana, autrice l’altro giorno di un sopralluogo nella struttura, ora c’è l’altrettanto dura presa di posizione di Barbara Vittori, a nome della direzione della cooperativa sociale Meridiana, la onlus che ha gestito fino a poche settimane fa il canile. «Sconcertati e increduli per le immagini diffamatorie e strumentali pubblicate e commentate dall’assessora Laviano, riferite al canile comunale di Macerata. Un attacco incomprensibile ad una cooperativa sociale, con fotografie falsamente riferite a quella che, invece, è sempre stata una corretta e cristallina gestione del canile comunale, conclusa ormai da oltre 20 giorni. Un’aggressione sconsiderata come risposta, sembrerebbe, ad una visita presso la struttura comunale da parte di consiglieri comunali. Perché?».

Posta la domanda, la direzione di Meridiana si da questa risposta: «L’assessora, proprio per sua competenza, non può non sapere che il canile comunale di Macerata, a seguito del terremoto del 2016 è stato dichiarato parzialmente inagibile, come dagli atti dell’ufficio tecnico del Comune di Macerata a firma degli ingegneri Giorgio Gregori e Tristano Luchetti. Solo una parte dell’edificio è stata successivamente oggetto di interventi di manutenzione straordinaria per ripristinarne correttamente l’uso, mentre altri locali, esattamente quelli riportati nelle immagini fotografiche diffuse con chiaro intento denigratorio, sono rimasti inaccessibili dalle scosse sismiche del 2016. La cooperativa, pertanto, ne ha correttamente e giustamente impedito l’accesso, a garanzia della tutela e sicurezza di dipendenti, visitatori ed animali, in attesa di decisioni ed interventi del Comune di Macerata».

I controlli dell’Asur: «Ci chiediamo, come si possano utilizzare immagini di locali abbandonati da anni a causa del terremoto, per insultare, in modo così sconsiderato, l’operato svolto con passione e professionalità da dipendenti che, proprio in questi giorni stanno anche vivendo il dramma di aver perso il posto di lavoro, non essendo stati riassorbiti dalla nuova gestione del canile. Immagini che delegittimano e diffamano anche il competente Servizio Veterinario Ast Macerata che, per legge, svolge sopralluoghi trimestrali e ne redige appositi verbali, con cui si attesta l’esito del controllo igienico sanitario svolto presso l’intera struttura. Mai in 20 anni di verbali trimestrali sono state rilevate criticità in merito alle condizioni igieniche degli spazi e/o alla gestione complessiva della Meridiana. Anzi, la gestione del canile comunale da parte della cooperativa è stata sempre un fiore all’occhiello della città».

L’ultimo controllo: « L’ultimo sopralluogo ufficiale del Servizio Veterinario è stato svolto con apposito verbale proprio in concomitanza dell’ultimo giorno di gestione della cooperativa, il 31 marzo scorso, congiuntamente ai rappresentanti del Comune di Macerata, compreso il veterinario comunale, Dott. Martin, con il quale Meridiana, sin dal suo insediamento, ha sempre avuto un ottimo rapporto di collaborazione professionale, così come con tutti gli altri referenti comunali di settore». Meridiana contesta anche le dichiarazioni della Laviano sulle precedenti visite al canile: «Falsa – scrive ancora Barbara Vittori – anche la narrazione della prima visita dell’assessora Laviano al canile comunale gestita da Meridiana; visita che, correttezza istituzionale, avrebbe voluto fosse stata almeno annunciata alla cooperativa, quale concessionaria di un servizio pubblico, considerato che quello era proprio il primo incontro tra la cooperativa e la nuova amministrazione. In ogni caso, volendo lasciare da parte commenti sull’etichetta, ben ricordiamo che l’assessora Laviano si presentò improvvisamente al cancello del canile fuori dall’orario di apertura al pubblico, incrociando un operatore che stava chiudendo la struttura, avendo concluso l’orario di lavoro. Sorpreso dalla presenza istituzionale e in linea con le regole di massima disponibilità che Meridiana ha sempre offerto a tutti i visitatori, l’operatore cercò telefonicamente la coordinatrice della struttura, che, correttamente, avvisò la Direzione Generale della visita di un referente politico, imprevista e fuori orario. La Direzione Generale, pertanto, autorizzò l’operatore a prolungare il suo turno per accoglierla e farle visitare l’intera struttura, senza alcuna limitazione. Il tutto si risolse in pochi minuti di attesa e non, come falsamente menzionato, in un’ora di attesa».

L’apprezzamento della giunta Parcaroli per l’operato della Meridiana: « Resta inspiegabile, comunque, l’atteggiamento dell’assessora Laviano, che oggi denigra Meridiana narrando di eventi risalienti addirittura al suo primo ingresso in canile, quando con delibera n. 421 del 29 dicembre 2021, lei stessa e tutta la giunta presente, deliberava la proroga della convenzione per la gestione del canile con le seguenti parole di apprezzamento sul suo operato: “Valutata, inoltre, positivamente la continuità gestionale da parte della Cooperativa Meridiana del canile in relazione alle capacità tecniche ed organizzative dimostrate negli anni con particolare riferimento alla diminuzione dei cani randagi di competenza del comune di Macerata”».