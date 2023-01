BANDO - I tre esaminatori vaglieranno le proposte ricevute per la gestione della struttura

Tempo di prendere in esame le proposte arrivate per la gestione del canile di Macerata. Il Comune ha nominato la commissione che dovrà esaminare le domande che dovevano essere presentate entro il 23 gennaio. Una procedura che si è svolta sulla piattaforma “Me.Pa.”. La commissione è composta da tre persone. Il presidente della commissione è stato scelto tra i dirigenti comunali, in base al regolamento dell’ente. Viste le competenze specifiche, la commissione è composta da: Tristano Luchetti, dirigente del Servizio servizi tecnici (presidente), Stefano Martin, istruttore direttivo della unità operativa Tutela del benessere animale (componente esperto), Marco Montecchiari, istruttore direttivo amministrativo Ufficio Ambiente e tutela del benessere animale (in qualità di componente esperto). Responsabile del procedimento è Federica Costantini (responsabile ufficio Ambiente e Tutela del benessere animale).

Chi vincerà subentrerà alla cooperativa Meridiana, che lascia tra tante polemiche con il Comune. La durata della gestione è di 24 mesi, prorogabili di un anno.