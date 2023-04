SERIE A - Il fischietto di Macerata arbitrerà il match di domenica alle 15

Juan Luca Sacchi torna al Brianteo dopo il fischio in anticipo che rese vano il gol del 3-1 di Acerbi in Monza-Inter, poi finita 2-2. Dopo quel match sono trascorsi due mesi senza dirigere un match di Serie A per il fischietto di Macerata, sino allo scorso 10 marzo quando è stato designato da Gianluca Rocchi per la sfida Lecce-Torino al Via del Mare, finita con il successo degli ospiti. Il direttore di garà della sezione di Macerata, quindi, arbitrerà l’incontro fra i padroni di casa e la Fiorentina, in programma domenica alle 15. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Affatato, Severino e il quarto uomo Cosso. Al Var Di Martino e La Penna. Per l’arbitro di Macerata sarà l’ottava partita stagionale in Serie A, la 39esima della sua carriera.