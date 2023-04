SAN SEVERINO -Marco Eclizietta oggi è comparso in tribunale per la convalida, presente il suo legale, l'avvocato Barbara Recanati (in foto). L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il militare ha riportato sette giorni di prognosi

Arresto convalidato e starà ai domiciliari il 60enne Marco Eclizietta finito in manette ieri mattina per aver colpito con un pugno un carabiniere che era andato a casa sua per notificare un atto.

I fatti sono avvenuti a San Severino. Oggi l’uomo è comparso al tribunale di Macerata, davanti al giudice Francesca Preziosi, per l’udienza di convalida. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, ieri mattina l’uomo ha reagito male quando i carabinieri sono andati a casa sua per fargli una notifica. Mentre il militare stava compilando un atto, Eclizietta gli ha detto di andarsene, poi ha cercato di prendere la cartellina che il militare teneva in mano. Il carabiniere ha cercato di trattenerla, poi il sessantenne ha sferrato un pugno colpendo il volto il militare. Un collega del carabiniere è intervenuto ed Eclizietta è stato arrestato per resistenza e lesioni (il militare ha riportato una prognosi di sette giorni).

Oggi il giudice ha convalidato l’arresto. Eclizietta, assistito dall’avvocato Barbara Recanati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto e ottenuto che il 60enne restasse ai domiciliari. L’udienza è poi stata rinviata al 19 maggio. L’uomo la scorsa settimana era stato denunciato, insieme al figlio di 33 anni, per spaccio di droga. I carabinieri nel corso di un controllo hanno trovato 25 grammi di hashish, una pianta di marijuana e una dose di cocaina nella casa in cui l’uomo vive.

