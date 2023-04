SAN SEVERINO - L'uomo era già stato denunciato insieme al figlio per spaccio, questa mattina un militare è andato a notificargli un atto quando è avvenuta l'aggressione

Colpisce un carabiniere, arrestato un 60enne che vive a San Severino. L’uomo è finito in manette questa mattina e si trova agli arresti domiciliari. Marco Eclizietta era già stato denunciato in seguito ad un controllo dei carabinieri nella casa in cui vive. I carabinieri nel corso di una perquisizione, la scorsa settimana, hanno trovato hashish, una piantina di marijuana e cocaina nella casa di Eclizietta e del figlio 33enne (entrambi sono stati poi denunciati per spaccio).

Tutto era iniziato da una indagine relativa ad un giro di droga a San Severino. I carabinieri sono così arrivati all’abitazione dove vivono padre e figlio. Durante la perquisizione, su un ripiano di una credenza vicino la porta d’ingresso è stata trovata una scatola con dentro 25 grammi di hashish. I carabinieri hanno anche trovato una pianta di cannabis di 60 centimetri circa e una dose di cocaina. La droga era stata sequestrata e il 60enne in serata si era presentato alla caserma dei carabinieri per cercare di riavere la droga sequestrata. Questa mattina i carabinieri sono andati a casa di Eclizietta per notificare un atto e il 60enne avrebbe preso una cartellina che un carabiniere aveva appoggiato. Il militare ha cercato di riprenderla e Marco Eclizietta lo avrebbe colpito con un pugno. Il militare è andato in ospedale, Eclizietta è stato arrestato e si trova ai domiciliari (è assistito dall’avvocato Barbara Recanati).

(Gian. Gin.)