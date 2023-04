MACERATA - Il pluridecorato negoziatore, lunedì 17 alle 11, sarà al Dipartimento di Giurisprudenza per un incontro con gli studenti

Lunedì 17 aprile Jack Cambria ritorna all’Università di Macerata. Dopo un saluto al questore Vincenzo Trombadore, il pluridecorato negoziatore della Polizia di New York sarà alle 11 al Dipartimento di Giurisprudenza per un incontro dialogato aperto dai saluti del rettore John Mc Court e del direttore del Dipartimento Stefano Pollastrelli. L’evento è organizzato in collaborazione con Roi Group, gruppo maceratese alla guida di brand leader nella creazione di grandi eventi per la crescita professionale, personale e di una casa editrice. Moderano Lorenzo Compagnucci e Giorgia Vulpiani.

Jack Cambria era già stato ospite dell’ateneo maceratese nell’ottobre del 2019 per parlare dei principi della negoziazione nell’ambiente degli affari in preparazione del Career Day rivolto a laureati e laureandi (leggi l’articolo). «Come ateneo siamo sempre attenti ad offrire ai nostri studenti occasioni di scambio con grandi nomi del mondo accademico e professionale – commenta il rettore McCourt -. E’ questo il nostro valore aggiunto: la possibilità di confronto diretto e approfondito con i docenti e con una rete di studiosi ed esperti di livello nazionale ed internazionale. In un mondo contemporaneo in cui si fa fatica a dialogare, Jack Cambria ci offre una lezione di vita basata sulle sue plurime esperienza, sottolineando l’importanza dell’ascolto, del dialogo, e del saper negoziare. Siamo onorati dalla sua presenza nel nostro ateneo e grati a Marcello Mancini, ceo & founder di Roi Group, per aver organizzato con noi questo prestigioso evento».

«Amiamo portare nella nostra città – sottolinea Marcello Mancini – le menti più brillanti del pianeta che abbiamo la fortuna di ospitare nei nostri eventi. In particolare, Jack Cambria ha un legame speciale con Macerata, dove è venuto quattro anni fa ed è stato accolto da tutta la cittadinanza per quello che è: una persona che ha avuto un percorso professionale fuori dall’ordinario, ma che mette a disposizione di tutti mostrando con la sua empatia quanto si possano applicare le tecniche di negoziazione in ogni ambito della nostra vita».

Cambria ha prestato servizio nel New York Police Department per oltre 33 anni. Durante la sua carriera, è stato comandante dell’elite Hostage Negotiation Team, coordinando gli sforzi di oltre 100 negoziatori e supervisionando la formazione e la certificazione di tutti i nuovi membri. Per 16 anni ha fatto parte dell’Emergency Service Unit del New York City Police Department, l’unità dedicata ad operazioni di salvataggio, recupero ostaggi, azioni antiterrorismo e operazioni Swat. Ha inoltre svolto attività di formazione e consulenza in materia di negoziazione in stato di crisi e comunicazione per le forze dell’ordine, tra cui l’Fbi, i servizi segreti e le Nazioni Unite.