VOLLEY - Domani alle 20,30 a Civitanova il primo round delle semifinali Scudetto, le due squadre si affrontano per la prima volta ai playoff. Lo schiacciatore carica l'ambiente: «Non mi aspettavo l’eliminazione di Perugia, ma l’Allianz è una rivale ostica che ci ha già battuto in coppa. Anche i nostri tifosi avranno un ruolo importante»

Settima Semifinale Scudetto consecutiva alle porte per i campioni d’Italia. Domani, giovedì 13 aprile alle 20,30 la Lube Civitanova ospiterà l’Allianz Milano all’Eurosuole Forum per gara 1 (arbitri Massimo Florian e Andrea Puecher) della serie al meglio dei cinque match. Faccia a faccia la quarta e l’ottava classificata al termine della Regular Season. Il team biancorosso ha eliminato nei Quarti la WithU Verona centrando una rimonta monstre dopo due passi falsi e imponendosi alla bella. Anche i meneghini hanno trionfato in Gara 5 piazzando un colpo gobbo in 4 set a Perugia contro i campioni del mondo della Sir Safety Susa.

Sconfitta sia all’andata che al ritorno in Regular Season dagli uomini di Chicco Blengini, la squadra di Roberto Piazza ha invece espugnato l’Eurosuole Forum per il secondo anno di fila nei quarti di Del Monte® Coppa Italia sbarrando la strada della F4 a capitan Luciano De Cecco e compagni come nella passata stagione. In totale, è l’incrocio numero 21 fra le due formazioni, nei precedenti 20 incroci i biancorossi hanno vinto 16 sfide e sono usciti sconfitti 4 volte. Le due squadre si affrontano per la prima volta nella seconda fase. Gruppo insidioso al servizio quello lombardo, trainato dallo schiacciatore nipponico Yuri Ishikawa e dalla qualità del palleggiatore Paolo Porro. Tante le frecce nell’arco degli ambrosiani in una serie che metterà a dura prova la Cucine Lube.

Biglietti – Gara compresa nell’abbonamento stagionale, leggi qui per le info su come acquistare i tagliandi.

L’ultima formazione di Milano – In Gara 5 dei Quarti, spareggio per il passaggio del turno, Milano si è imposta in rimonta per 3-1 al PalaBarton contro i padroni di casa della Sir. La formazione di Roberto Piazza è scesa in campo con Porro al palleggio in diagonale con l’opposto Patry, Ishikawa (Mvp della gara) e Mergarejo laterali, Loser e Piano centrali, Pesaresi libero. Durante il match c’è stato spazio per Bonacchi, Ebadipour, Fusaro, Lawrence e Vitelli.

Parla Marlon Yant (Cube Civitanova)- «Siamo approdati alle semifinali dopo tanto lavoro e una serie equilibrata nei quarti. Non mi aspettavo l’eliminazione di Perugia, ma Milano è in Semifinale con merito e ha dimostrato come nello sport sia fondamentale non mollare mai. L’Allianz è una rivale ostica che ci ha già eliminato in coppa, ha alzato ulteriormente il livello e, dopo l’impresa con la Sir, sarà ancora più in fiducia. Dobbiamo avere presente chi ci troviamo davanti ed essere subito aggressivi per prevalere. Anche i nostri tifosi giovedì sera avranno un ruolo importante».

Marco Vitelli (Allianz Milano)- «Anche in Regular Season abbiamo disputato delle ottime partite, ma secondo me nella seconda fase abbiamo alzato il livello del gioco e siamo riusciti a limitare i momenti negativi della squadra. Il match a Civitanova sarà fondamentale come tutti quelli della serie di semifinale e non vediamo l’ora di scendere in campo. Per fortuna manca poco perché sono passati solo due giorni dalla partita con Perugia. Siamo pronti ad affrontare una sfida per me speciale contro una mia ex squadra, ci tengo a fare bella figura. Approdare in Finale per Milano sarebbe un risultato storico, ma essere tra le quattro squadre in lizza è già memorabile per questa società. Tutti noi ne siamo consapevoli ed entusiasti».