VOLLEY - La favorita, dopo una regular season chiusa senza sconfitte, ko in casa nella bella con i lombardi. La semifinale scudetto al via giovedì (20,30), Civitanova avrà a favore il fattore campo, potendo così iniziare in casa e disputare l'eventuale gara 5 all'Eurosuole Forum

Reduci dalla brillante vittoria casalinga di sabato con il massimo scarto in Gara 5, decisiva per chiudere la rimonta da 0-2 a 3-2 nella serie dei Quarti contro la WithU Verona, i campioni d’Italia della Lube sono tornati in palestra a Pasquetta. Capitan De Cecco e compagni vogliono prepararsi al meglio per l’esordio stagionale nelle Semifinali al meglio delle cinque partite nei Play Off Scudetto Credem Banca.

Se la vedranno con l’Allianz Milano che ieri, a sorpresa, ha espugnato il PalaBarton di Perugia nella “bella” dei quarti, eliminando i favoriti per lo Scudetto, dominatori incontrastati della Regular Season che hanno chiuso da imbattuti. Così la Lube affronta la sua settima Semifinale di fila dopo aver vinto gli ultimi tre Scudetti assegnati e aver conquistato quattro degli ultimi cinque tricolori nell’albo d’oro della SuperLega Credem Banca. Si comincia giovedì (ore 20.30), Civitanova ha a favore anche il fattore campo, potendo così iniziare in casa e disputare l’eventuale gara 5 all’Eurosuole Forum. Domenica alle 18 gara2 a Milano, gara3 è prevista mercoledì (ore 20.30) a Civitanova, l’eventuale gara 4 a Milano sabato 22 aprile mentre gara 5 a Civitanova martedì 25 aprile alle ore 18. Nell’altra semifinale si confronteranno invece Trento-Piacenza.

Play Off Scudetto numero 26 per il Club cuciniero- La formazione biancorossa è alla partecipazione numero 26 ai Play Off Scudetto nella sua storia (su 28 stagioni nel massimo campionato), mentre per sette volte è arrivato il titolo di Campione d’Italia (2006, 2012, 2014, 2017, 2019, 2021, 2022). Solo nella stagione 2006/07 i biancorossi mancarono l’appuntamento con gli scontri diretti, mentre nel 2019/20 il torneo fu sospeso e annullato, con Civitanova in testa alla classifica, per l’emergenza Covid. Dopo l’argento alla Del Monte® Supercoppa e le eliminazioni nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia e CEV Champions League, il team campione d’Italia, approdato alla seconda fase come quarta testa di serie, continua la difesa del titolo.

Semifinale numero 19 per i biancorossi- La Lube affronta la Semifinale Scudetto numero 19 nella sua storia. Dopo l’eliminazione agli Ottavi all’esordio in A1, i primi assaggi di Semifinale sono nella seconda e terza stagione nella massima serie, ma arrivano gli stop con Modena e Cuneo. Dopo quattro annate stregate, con altrettante uscite di scena ai Quarti, i marchigiani salutano il torneo per tre volte in Semifinale dal 2002/03 al 2004/05, con strada sbarrata da Modena e in due occasioni da Treviso. Va meglio la quarta Semifinale consecutiva grazie alla vittoria in Gara 5 su Cuneo, che getta le basi per lo Scudetto alla bella con Treviso (2005/06). Nel 2008/09 la Lube torna in Semifinale, la prima di sei consecutive: le eliminazioni contro Piacenza, Trento e Cuneo sono seguite dalla Semifinale vinta in rimonta nella serie con Cuneo che vale il secondo Scudetto, nel V-Day contro Trento (2011/12).

L’anno successivo arriva l’eliminazione contro Piacenza a un passo dalla resa dei conti, ma nel 2013-14 i biancorossi alzano al cielo il terzo tricolore superando Modena in Semifinale e piegando Perugia nella serie decisiva. Il campionato 2014/15, con l’eliminazione nei Quarti a opera di Latina, è l’ultimo senza qualificazione alle Semifinali mettendo da parte il torneo 2019/20, interrotto per la pandemia con Civitanova in testa alla classifica (titolo non assegnato). I biancorossi hanno preso parte alle ultime sei Semifinali disputate e stanno per affrontare la settima. Dopo l’eliminazione per mano di Perugia nel 2015/16, arriva il riscatto nel 2016/17 con vittoria nella serie spettacolare contro Modena propedeutica al quarto Scudetto, vinto contro Trento. L’anno successivo Civitanova si ripete in Semifinale con Modena, ma cede nella serie titolata con Perugia, mentre il 2018/19 è quello del quinto Scudetto: la Semifinale vinta contro Trento dà il là alla finale vinta a Perugia in Gara 5 con una pazza rimonta. Anche nelle stagioni 2020/21 e 2021/22 la Lube elimina Trento in Semifinale per poi annullare Perugia nella resa dei conti. Imprese valse il sesto e il settimo Scudetto.