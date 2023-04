MATELICA - Partiranno subito dopo il ponte di Pasqua

Subito dopo il ponte di Pasqua, a Matelica partiranno due cantieri stradali in due diversi punti della città. Il primo, a partire da martedì 11 aprile e per i successivi due giorni, prevedrà un restringimento della carreggiata sul tratto della SP 256 “Muccese” in località Passo Gabella (zona centro direzionale Lidl). Il cantiere sarà regolamentato con un semaforo temporaneo. Il secondo mercoledì 12 aprile interesserà la strada comunale vocabolo Monacesca che rimarrà chiusa al traffico veicolare dalle 9 a 12 per consentire un intervento di manutenzione del sottopasso ferroviario esistente. La ditta incaricata dalla Rfi disporrà apposita segnaletica e movieri per dare indicazioni ai veicoli provenienti dalla frazione Piane e/o dalla SP 256 “Muccese”. «Il Comune di Matelica si scusa in anticipo per eventuali disagi – scrive l’amministrazione – ma si fa presente che in entrambi i casi si tratta di interventi necessari alla sicurezza stradale, sia per coloro che viaggiano sulle arterie principali che per chi percorre le strade comunali verso le frazioni».