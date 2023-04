CIVITANOVA - Alla cerimonia hanno preso parte solo esponenti della Lega. Il vice presidente della Provincia Luca Buldorini: «Ancora una volta questa città è avanti rispetto al territorio e progressista». Per l’occasione è arrivato dalla Toscana Alessandro Martire, il rappresentante della nazione Lakota Sioux in Italia: «Non siamo qui per cercare un momento di scontro ma per essere uniti su temi come l’ambiente, l’ecosistema, le diversità»

di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

La lancia di Toro seduto e la borsa di tasso, il copricapo degli indiani Sioux e la bandiera della nazione Lakota. Sullo sfondo, dietro la targa di intitolazione a Tatanka Yotanka, c’erano i simboli degli indiani d’America.

Folkloristica cerimonia questa mattina al piazzale della palestra di Civitanova Alta a cui hanno preso parte il presidente della commissione toponomastica Giorgio Pollastrelli, promotore dell’intitolazione, il consigliere provinciale Luca Buldorini e l’assessore Giuseppe Cognigni. Defilato anche il presidente del consiglio Fausto Troiani, il primo nel 2018 a proporre di intitolare uno spazio a Toro seduto in risposta alla richiesta della minoranza di una via per Anna Frank. Una presentazione a cui hanno preso parte per lo più solo esponenti della Lega. Non si sono visti consiglieri di maggioranza degli altri partiti né assessori della giunta.

Per l’occasione è arrivato dalla Toscana Alessandro Martire, il rappresentante della nazione Lakota Sioux in Italia e da Filottrano Alessio Pieralisi, l’unico in Europa a parlare e insegnare l’antica lingua dei Sioux. La cerimonia ha previsto anche canti in lingua Sioux con l’accensione di incensi e la consacrazione attraverso una musica tipica. Alessandro Martire nel suo discorso ha voluto fare un accenno alle polemiche di questi giorni successive all’intitolazione salutando anche l’opposizione (non presente alla cerimonia): «Non siamo qui per cercare un momento di scontro – ha detto Martire – ma per essere uniti su temi come l’ambiente, l’ecosistema, le diversità affinché quelle atrocità non debbano mai più accadere e siamo qui a dirlo come rappresentanti di una nazione che ha subìto uno dei più grandi genocidi della storia. Il protocollo di amicizia del 2017 consolida i rapporti per scambi culturali di vario tipo. Perché le Marche? Perché qui, a Filottrano c’è Alessio Pieralisi, l’unico europeo che parla la lingua antica Lakota e insegna lingua filologia e tradizioni Lakota. A breve faremo una rappresentazione teatrale su Giacomo Costantino Beltrami di Filottrano il primo alla fine del ‘700 ad andare alle sorgenti del Mississippi a incontrare i Sioux e riportò la prima collezione di oggetti degli indiani Sioux».

Uno spettacolo che Giorgio Pollastrelli ha promesso di portare a Civitanova: «La commissione toponomastica in maniera unanime ha approvato la proposta e oggi diamo vita a questa testimonianza di amicizia intraprendendo azioni di sensibilizzazione su questo argomento. Chi ha voluto deridere questa iniziativa oggi capirà che la storia di questo popolo è profonda e che c’è poco da ridere».

Pollastrelli ha poi letto il protocollo firmato nel 2017 e siglato fra Martire e il comune di Civitanova. Un’intitolazione nata dalla volontà di dare spazio a un simbolo di genocidio come ha ricordato Giuseppe Cognigni che ha parlato in rappresentanza del comune dal momento che sia il sindaco Fabrizio Ciarapica che il vice Claudio Morresi sono assenti per raggiungere Esine: «Quella di oggi e una giornata importante -ha detto Cognigni – intitoliamo questo spazio pubblico ad un uomo che ha fatto la storia dell’America, nato libero e morto per il proprio popolo ed è stato questo uno dei motivi che hanno portato all’intitolazione. Un vero e proprio genocidio. Noi come amministrazione siamo piccoli rispetto a questa problematica, ma siamo con voi e per voi».

Presente anche Luca Buldorini in rappresentanza della provincia: «Ancora una volta Civitanova è avanti rispetto alla provincia e progressista. Auspico che la sinergia fra provincia e Civitanova sia un punto di inizio per tramandare l’ attività portata avanti con coraggio e senza strumentalizzazione da Civitanova».

La cerimonia è poi proseguita nella sala del consiglio comunale dove Alessandro Martire ha tenuto una “lezione” sulla vita di Toro seduto aprendo il suo intervento con una preghiera cantata in lingua Sioux: «Il vostro concittadino Bartolomeo Bellesi molti anni fa mi ha chiamato per fare degli incontri e poi il rapporto è proseguito con l’amministrazione con un protocollo di intesa fra la vostra regione e noi. Il messaggio che portiamo è di pace».