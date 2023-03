ECCELLENZA - Dopo la separazione con mister Mazzaferro, i giocatori più esperti prenderanno in mano la formazione del presidente Luciano Bonvecchi a partire dalla partita contro l'Osimana sul neutro di Recanati

I giocatori più esperti guideranno il Chiesanuova nelle ultime tre giornate del campionato di Eccellenza. È la decisione della società, condivisa insieme ai senatori della squadra. Il tutto dopo la separazione da mister Andrea Mazzaferro, già subentrato a Gianluca Giacometti, e il club della frazione di Treia, attualmente in piena zona playout. Domenica la difficile sfida “interna” contro l’Osimana, sul campo neutro di Recanati, il Nicola Tubaldi. «Il Chiesanuova comunica di aver optato per una linea interna dopo l’interruzione del rapporto con mister Andrea Mazzaferro. Dirigenza e squadra hanno infatti raggiunto una soluzione congiunta per le ultime tre giornate che restano da giocare nel campionato di Eccellenza. I giocatori più esperti, con un gesto di responsabilità, guideranno dal punto di vista anche tecnico il gruppo biancorosso a partire da domenica nella difficile partita con l’Osimana. Tutti uniti nella speranza di centrare l’obiettivo stagionale, la permanenza nel massimo torneo regionale».