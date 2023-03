ANCONA - L'uomo, un osimano di 55 anni, aveva tentato di investire i militari: è stato raggiunto da un proiettile ad una spalla. Trasportato a Torrette, è in sala operatoria. FOTO/VIDEO

di Alberto Bignami

Inseguimento nella notte da parte dei carabinieri ad Ancona: fuggitivo ferito con un colpo di pistola.

Stando alle prime informazioni, tutto è iniziato poco dopo le 4 quando una Polo non si è fermata all’alt dei militari del Radiomobile lungo via del Castellano.

Ne è nato subito un inseguimento durato circa sei chilometri e poi conclusosi in via del Fornetto.

La Polo, con a bordo un uomo e una donna, ha proceduto a tutta velocità fino a quando non si è innescato uno speronamento con la Gazzella in via Ascoli Piceno.

I militari sono scesi dalla vettura di servizio nel tentativo di far uscire dall’abitacolo i due occupanti, un uomo e una donna cinquantenni, che viaggiavano a bordo della vettura con targhe che, a seguito degli immediati accertamenti, sarebbero risultate rubate.

E’ a questo punto che l’uomo alla guida, finito per imboccare una strada contromano, ha effettuato una retromarcia a tutta velocità per investire i due militari. Uno dei carabinieri, sempre stando alle prime informazioni, avrebbe dunque sparato due colpi: uno ha preso il paraurti e l’altro il bagagliaio della Polo. Il proiettile dal bagagliaio ha però trapassato anche il sedile dell’automobilista, ferendolo ad una spalla. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118.

L’uomo rimasto ferito, un osimano di 55 anni, è stato portato a Torrette e si trova in sala operatoria.

Le indagini da parte dell’Arma sono tuttora in corso. Molti gli anconetani che questa mattina hanno riscontrato disagi alla viabilità a seguito dei rilievi scientifici effettuati dai carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche, soprattutto lungo il tratto di strada tra via Ascoli Piceno e via Posatora.

(Ultimo aggiornamento alle 10,18)