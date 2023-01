CASO - Il 22enne attaccante nato a San Severino e che aveva giocato dal Matelica, attualmente è negli Usa. Secondo gli inquirenti l’illecito risale a gennaio del 2020 quando la Juventus lo acquistò dalla Sampdoria per 4 milioni. La Corte federale d’Appello ha sanzionato il club bianconero con 15 punti di penalizzazione

di Andrea Cesca

Tra le ventidue le trattative condotte dalla Juventus finite sotto la lente della Procura di Torino c’è anche quella che riguarda Giacomo Vrioni, attaccante italo-albanese nato a San Severino Marche, poi residente a Matelica, attualmente in forza al New England Revolution nella Major League Soccer, il massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi.

La Corte federale d’Appello ha sanzionato il club bianconero per il caso plusvalenze con 15 punti di penalizzazione (il procuratore federale ne aveva chiesti 9) da scontare nel corso dell’attuale stagione.

Giacomo Vrioni, classe 1998, nel 2015 passa dal Matelica alla Sampdoria. Resta in blucerchiato un paio di stagioni poi viene girato in prestito a Pistoiese, Venezia e Cittadella. Secondo gli inquirenti l’illecito si sarebbe perpetrato nel gennaio del 2020 quando la Juventus lo acquista dalla Sampdoria per un importo di 4 milioni dopo aver ceduto in prestito alla medesima società Francofonte, Stoppa e Gerbi (la plusvalenza complessiva è di 1,7 milioni).

Vrioni debutta in Serie A agli ordini di Maurizio Sarri in Juve-Roma del 3 agosto 2020, l’anno successivo vince il titolo di capocannoniere nel campionato austriaco con il WSG Tirol. L’estate scorsa la cessione a titolo definitivo dalla Juventus al New England Revolution.