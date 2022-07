Vrioni pronto a sbarcate negli Usa,

sfiderà Chiellini e Insigne

IL BOMBER cresciuto nel Matelica e capocannoniere dell'ultima Bundesliga austrica giocherà nella Major League Soccer: è stato ceduto dalla Juve alla New England Revolution per 4 milioni.

2 Luglio 2022 - Ore 10:08 - caricamento letture

di Andrea Cesca

Dopo Giorgio Chiellini e Lorenzo Insigne anche Giacomo Vrioni cede alle lusinghe che arrivano da oltre oceano. L’attaccante di origini albanesi giocherà nella Major League Soccer, il massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi. Vrioni indosserà la maglia del New England Revolution che lo ha acquistato dalla Juventus per una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

Vrioni, classe 1998, nella stagione appena trascorsa ha vinto il titolo di capocannoniere nella Bundesliga austriaca segnando 21 reti tra campionato e coppa con il WSG Swarovski Tirol. Il giocatore sembrava destinato a partire in ritiro con la squadra allenata da Massimiliano Allegri, anche se alcune voci di mercato lo avevano avvicinato alla Sampdoria ed alla Roma.

Legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2024, Vrioni abbandona definitivamente la Juventus. L’avventura a stelle e strisce di Giacomo Vrioni inizierà fra qualche giorno, l’attaccante cresciuto nel Matelica che è entrato a far parte della nazionale albanese allenata da Edy Reja, ha terminato da poco le vacanze alle Maldive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA