Giacomo Vrioni è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il suo cartellino passa a titolo definitivo dalla Sampdoria alla squadra campione d’Italia. Attaccante italo-albanese classe 1998 cresciuto nel settore giovanile del Matelica, sarà a disposizione di mister Fabio Pecchia, allenatore dell’Under 23 bianconera (impegnata nel girone B di Serie C). Vrioni saluta il Cittadella dopo appena mezza stagione, senza aver lasciato il segno: appena quattro presenze e nessun gol in campionato. Continua quindi il percorso di crescita del giovane nato a San Severino Marche e cresciuto a Matelica, che ha già esordito con la nazionale maggiore dell’Albania e la scorsa stagione approdato in cadetteria con il Venezia. In precedenza la Lega Pro con la Pistoiese, prima ancora il salto nei professionisti grazie alla chiamata della Sampdoria (Under 17). Una nuova ed importante avventura si profila dunque nel futuro prossimo del matelicese Giacomo Vrioni.