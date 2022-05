Vrioni è il re dei bomber in Austria,

i complimenti della Juventus:

«Bravissimo Giacomo»

CAPOCANNONIERE della Bundesliga, 19 gol con il WSG Tirol. L'attaccante matelicese, di proprietà del club bianconero, protagonista di una stagione da urlo

30 Maggio 2022 - Ore 09:19 - caricamento letture

di Andrea Cesca

Il matelicese Giacomo Vrioni torna a casa dall’Austria con il titolo di capocannoniere della massima serie ed arrivano i complimenti della Juventus.

L’attaccante italo-albanese di proprietà del sodalizio bianconero nel corso di questa stagione ha indossato la maglia del WSG Tirol, club che milita nella Bundesliga austriaca, ed ha concluso la stagione in testa alla classifica dei marcatori al pari di Karim Adeyemi che nel prossimo campionato giocherà al Borussia Dortmund. 19 i gol messi a segno dal matelicese Vrioni, più le due reti realizzate in coppa d’Austria.

«Grazie di tutto ragazzi, senza di voi questo non sarebbe stato possibile» ha commentato Giacomo Vrioni, dividendo gli onori del titolo conquistato con i compagni di squadra. Questo il tweet della Juventus: “#Vrioni, in questa stagione in prestito al WSG Tirol, con 19 gol si è laureato capocannoniere, al pari di Karim Adeyemi, della Bundesliga austriaca. Bravissimo, Giacomo”.

L’unico rammarico per Vrioni e la sua squadra è quello di aver visto svanire sul più bello la possibilità di poter competere per la prossima Champions League dopo la doppia sconfitta con il Rapid Vienna.

