POTENZA PICENA - Appuntamento domani alle 18,30. L'associazione mette a disposizione delle imprese sei esperti che «proporranno strategie a basso costo ma molto efficaci»

«Alla luce del perdurare della crisi economica che sembra non mollare la sua presa nella provincia di Macerata, con oltre 4.000 attività chiuse solo nel corso del 2022, la Cna mette a disposizione degli imprenditori i propri esperti di comunicazione per migliorare la loro competitività sul mercato». Così l’associazione di categoria presenta l’iniziativa dedicata alle imprese.

Leonardo Virgili, referente Cna comunicazione Macerata: «Abbiamo raccolto la generosa disponibilità di sei esperti di comunicazione aziendale iscritti alla nostra associazione e stiamo organizzando altrettanti incontri sul territorio per dare consigli utili alle micro e piccole imprese che non si possono permettere una figura professionale dedicata esclusivamente alla comunicazione».

«Per le imprese già in difficoltà con un aumento vertiginoso dei costi di produzione – sottolinea Virgili – è sempre più difficile investire risorse per stare al passo con le infinite possibilità offerte dai nuovi media digitali; è spesso impossibile formare costantemente e adeguatamente figure specifiche interne che hanno già altre mansioni nel processo produttivo». I professionisti Cna che hanno aderito all’iniziativa e saranno docenti negli incontri sono Daniela Zepponi, Barbara Trasatti, Simona Pagano, Daniele Abitante, Alessandro Gentili e Giuseppe Di Paola. «I nostri esperti – tiene a precisare il referente Cna – proporranno strategie a basso costo ma molto efficaci. Sfruttando le più recenti applicazioni digitali disponibili, sono in grado di far aumentare le vendite dell’80% con budget ridotti al 20% della spesa media che una impresa ha oggi per la comunicazione. Partecipare – conclude Virgili – non costa niente e arricchirà di conoscenze, che spesso non sappiamo di non avere, chi vorrà essere presente». Il prossimo appuntamento è domani alle 18,30 nella sede di Potenza Picena. Il calendario completo degli incontri è consultabile sul sito www.mc.cna.it.