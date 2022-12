CIVITANOVA - Lunedi torna a riunirsi l'assise. All'ordine del giorno la surroga del consigliere Andrea Ruffini che ha vinto il ricorso elettorale contro Maria Luce Centioni e la questione dell'impianto di telefonia di via Caracciolo

L’antenna Iliad arriva in consiglio comunale con un’interrogazione, adozione definitiva per la variante di palazzo Ciccolini. Lunedì 19 torna a riunirsi il consiglio comunale di Civitanova.

Un’assise prima dello stop natalizio per smaltire alcune mozioni e interrogazioni lasciate in sospeso dalla seduta precedente. In totale sono 12 i punti all’ordine del giorno: 5 le interrogazioni, di cui 3 vertono sulla questione dell’antenna Iliad in fase di installazione in via Caracciolo. Al primo punto alcune comunicazioni da parte del presidente de consiglio e a seguire l’ingresso ufficiale tra gli scranni della maggioranza di Andrea Ruffini per effetto del riconteggio dei voti a seguito del ricorso elettorale che entra al posto di Maria Luce Centioni. In programma anche una mozione presentata dala minoranza (Roberto Mancini, Mirella Paglialunga, Letizia Murri, Piero Gismondi e i tre consiglieri del PD Francesco Micucci, Lidia Iezzi e Yuri Rosati ccirca la gestione unitaria del sistema idrico integrato. Tra i punti al voto l’adozione definitiva della variante per il cambio di destinazione d’uso di palazzo Ciccolini e la realizzazione di appartamenti di edilizia residenziale. Ultimi punti di bilancio con la ripubblicazione delle aliquote Imu e le detrazioni per il 2022 e la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12 /2021.