CIVITANOVA - Il comitato: «Si spera che possa prevalere il senso di responsabilità verso la comunità piuttosto che il misero ritorno economico». Stasera assemblea alle 21 alla casetta di legno del quartiere

di Laura Boccanera

Antenna di via Caracciolo, i residenti lanciano un appello al proprietario del terreno: «Un passo indietro nell’interesse del quartiere». Tentativo disperato dei residenti di IV marine a Civitanova che la scorsa settimana hanno, momentaneamente, bloccato i lavori per l’installazione dell’impianto della compagnia telefonica Iliad. Dopo l’incontro col sindaco infatti è emerso che la compagnia ha le autorizzazioni per procedere e che la trattativa per il cambio di collocamento si è bloccata.

Per relazionare al quartiere su cosa non ha funzionato il comitato ha indetto per questa sera un’assemblea alle 21 nella casetta di legno del quartiere IV marine a cui è stato chiamato anche il sindaco Fabrizio Ciarapica. I residenti sono arrabbiati e delusi per il tradimento della promessa che Ciarapica aveva fatto loro prima del voto, garantendo che l’accordo con Iliad era cosa fatta e che si sarebbe proceduti spediti verso il cambio area. E a poche ore dalla riunione il comitato tenta l’ultima spiaggia provando a convincere il privato che ha sottoscritto l’accordo a recedere.

«Si spera che possa prevalere il senso di responsabilità verso la comunità – scrivono i residenti– piuttosto che il misero ritorno economico proveniente dall’installazione di un’antenna. Il proprietario, un’imprenditore titolare di un’azienda vitinicola, potrebbe con un gesto di generosità tornare a far prevalere l’interesse collettivo. Il quartiere è abitato da tante famiglie giovani con figli e tale gesto potrebbe favorire il ritorno di una buona convivenza».