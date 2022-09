Paura a Sforzacosta,

ramo colpisce auto in corsa

Due piante cadute in superstrada (Foto)

MALTEMPO - Pioggia e vento in provincia. Diversi problemi nel capoluogo a causa di rami e alberi (danni in via Spalato ad alcune vetture che erano in sosta e in via Ferrucci ad un veicolo parcheggiato). La Protezione civile comunale: «Uscite solo se necessario»

di Gianluca Ginella

L’incubo maltempo riprende nel Maceratese. Verso le 12,30 pioggia e forte vento in provincia che hanno fatto cadere due alberi lungo la superstrada, e a Macerata (Sforzacosta) un grosso ramo è finito su di un’auto che stava passando (per fortuna colpendo la parte posteriore della vettura).

La nuova, attesa, ondata di maltempo si sta abbattendo sul territorio, sferzato anche da forti raffiche di vento. Un grosso albero è piombato sulla superstrada, tra Morrovalle e Corridonia, in direzione monti. E sempre in superstrada è caduta anche una seconda pianta.

A Macerata, in via Spalato, un albero è piombato sulle auto parcheggiate. Nella frazione di Sforzacosta un grosso ramo è caduto su di una Opel Corsa che dal centro della frazione andava verso Casette Verdini. Per fortuna la pianta ha colpito la vettura sulla parte posteriore e non ci sono stati feriti. Traffico in tilt a causa della caduta della pianta. Sul posto i vigili del fuoco.

In via Bramante, sempre a Macerata, pianta pericolante sulla strada. Un’altra pianta è caduta lungo la strada Carrareccia e il fusto occupa circa metà della carreggiata (quella utilizzata da chi va da Piediripa verso Sforzacosta). Una pianta è caduta sulla carreggiata e la strada provinciale che dalla frazione di Colbuccaro porta a Corridonia: strada chiusa.

A Villa Potenza il vento ha danneggiato dei cartelli stradali, in via dei Velini sono volati via alcuni gazebo. In corso da parte dei vigili del fuoco numerosi interventi per far fronte al maltempo. Piante cadute anche a Collevario (in via Verga) e in via Ferrucci dove una Fiat Panda è stata centrata dal tronco dell’albero mentre era in sosta.



Ancora a Macerata: problemi per la caduta di alberi e rami anche in via Roma, in via dei Velini, nella zona di Montanello, in contrada Alberotondo, a Villa Potenza (al circo, una pianta è finita sopra un semirimorchio). I vigili del fuoco si sono occupati e si stanno occupando di diversi interventi per rami e alberi caduti in tutta la provincia (al momento sono tra i 40 e i 50).

Oltre a Macerata ci sono Corridonia (dove si registra la cadutra di una quercia secolare su di una casa disabitata, in località Crocifisso), Tolentino, Morrovalle, Civitanova, Porto Recanati.

Nel capoluogo è stato attivato il Coc comunale per interventi urgenti e d’emergenza e per raccogliere segnalazioni e richieste di aiuto. «La Protezione civile di Macerata invita tutti a uscire solo se strettamente necessario – dice il Comune -. Al momento diverse arterie della città sono state interessate dalla caduta di rami sulle carreggiate. La situazione è costantemente monitorata e il Comune è in contatto continuo con la Sala operativa unificata permanente della Regione».

Lancia un sos anche il comune di Monte San Giusto: «il forte vento ha già causato cadute di rami sulle carreggiate stradali. Chiediamo di evitare di percorrere strade secondarie (Madonna di Loreto, Fonte Audiana, Fonte Ancona) se non necessario e utilizzare soprattutto la strada provinciale. Adottiamo la massima cautela e attendiamo che si attenuino vento e pioggia».

