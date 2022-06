Cbf Balducci, un altro colpo:

ecco il libero Francesca Napodano

VOLLEY - Nuovo acquisto della formazione maceratese impegnata in Serie A1 nella prossima stagione

17 Giugno 2022 - Ore 12:51 - caricamento letture

Francesca Napodano sarà una giocatrice della Cbf Balducci Hr Macerata per la prossima stagione. Libero classe 1999, porta in dote una collaudata esperienza di A1, maturata nella Igor Gorgonzola Novara e alla Savino Del Bene Scandicci nelle ultime 3 stagioni. «Ho una grande voglia di mettermi in gioco e di dare un contributo importante alla Cbf Balducci – spiega Francesca Napodano – . Macerata gode di ottima stima, sia a livello di società che di ambiente, e credo che questi elementi permetteranno quest’anno di far bene, divertirci e toglierci insieme delle belle soddisfazioni».

