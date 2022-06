Cbf Balducci riparte dal coach,

confermato Luca Paniconi.

Melissa Martinelli ai saluti

VOLLEY - La società ha scelto di programmare il prossimo campionato di Serie A assieme all'allenatore protagonista della promozione. La centrale romana: «Posso solo dire un grande grazie per tutto quello che ho imparato e che ho avuto da Macerata, sia come squadra che come città»

La Cbf Balducci Hr Macerata che sarà non prescinderà da coach Luca Paniconi. Confermato al timone della squadra il tecnico, anche per la prossima esperienza in vivo Serie A1, dopo le tre positivissime stagioni in A2, culminate con la promozione all’ultimo playoff. «Sono contento di vivere quest’esperienza molto importante – ha commentato coach Paniconi -. Ovviamente fa piacere che con la società ci si sia trovati subito in sintonia, come d’altronde avvenuto sempre anche nelle passate stagioni. L’augurio è quello di continuare a fare bene, confrontandoci con questa realtà nuova e decisamente impegnativa, ma stimolante. C’è grande voglia di fare e di fiducia circa la possibilità di creare un gruppo che possa tener vivo quell’entusiasmo che ci ha accompagnato nel campionato appena terminato, in particolare nei playoff». Confermato il tecnico, i prossimi colloqui saranno con lo staff che lo ha coadiuvato nella scorsa stagione.

Dopo tre bellissimi anni, la Cbf Balducci Hr Macerata saluta Melissa Martinelli. Si separano le strade dunque con la centrale romana che ha accompagnato in queste stagioni il bellissimo percorso dell’A2 della compagine maceratese, di cui ha segnato delle tappe indelebili. «Racchiudere in poche parole tutta la mia gratitudine ed il mio affetto per questa squadra è impossibile – ha dichiarato Melissa Martinelli – Posso solo dire un grande grazie per tutto quello che ho imparato e che ho avuto da Macerata, sia come squadra che come città. Un grande grazie a tutti coloro che hanno condiviso questi 3 anni con me. Vi voglio davvero bene». «Un affetto ed una gratitudine che la società non può che ricambiare per il contributo che Melissa ha dato alle fortune di questa squadra», si legge nella note del club.

