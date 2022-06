Cbf Balducci, un tris di addii:

si dividono le strade

con Pizzolato, Michieletto e Bresciani

VOLLEY - La società neo promossa in Serie A1, guidata dal presidente Pietro Paolella, non conferma la centrale, la schiacciatrice e il libero

4 Giugno 2022 - Ore 15:11 - caricamento letture

Tris di addii alla Cbf Balducci Helvia Recina Macerata, neo promossa in Serie A1. Si separano le strade fra la società del presidente Pietro Paolella e la centrale Valeria Pizzolato, la schiacciatrice Francesca Michieletto e il libero Giulia Bresciani.

«Sicuramente quella di lasciare Macerata è stata per me una decisione sofferta – ha dichiarato la centrale di Treviso Valeria Pizzolato –. Questa stagione è stata veramente bellissima, tanto dal punto di vista agonistico quanto da quello umano. Spero che questo non sia un addio ma solamente un arrivederci perché sono stata davvero bene alla Cbf Balducci».

«Ringrazio tutti per aver regalato a me e alle mie compagne questo sogno – ha dichiarato la schiacciatrice trentina Francesca Michieletto –. Dispiace lasciare una piazza come questa dopo una stagione incredibile, ma la possibilità di vagliare altri progetti più vicini a casa mia e all’università che frequento è stata un treno impossibile da perdere in questo momento. Un grande grazie a tutta la società, lo staff, senza dimenticare il pubblico che ci ha sostenuto in questa fantastica avventura».

«Come dissi ad inizio stagione i conti si fanno alla fine – ricorda il libero Giulia Bresciani -. Quella di Macerata è stata per me un’esperienza indimenticabile, un’isola felice. Una stagione che è stata tutta da vivere in cui abbiamo dovuto solo pensare a giocare. Di questo ringrazio tutta la società, dalla dirigenza allo staff tecnico, dalle compagne con cui ho condiviso questa bellissima annata a tutti coloro che lavorano nell’ombra per far sì che tutto fili per il verso giusto. Grazie alla Cbf Balducci per avermi dato quest’opportunità e per aver compreso e rispettato la mia scelta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA